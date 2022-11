Belvedere Ostrense, ottenuti 2 milioni di euro di finanziamenti pubblici

Belvedere Ostrense – La massima attenzione rivolta dall’Amministrazione Comunale ai bandi di finanziamento continua a portare i suoi frutti. Altri tre importanti interventi infatti sono stati finanziati.

Trattasi di:

-Demolizione e ricostruzione dell’asilo nido in via Orti per un finanziamento da 1.706.400 euro con i fondi del Pnrr

-Riqualificazione dell’area pedonale di Largo Tosi a ridosso delle mura castellane, comunemente chiamata dai belvederesi “Pineta” grazie ad un finanziamento di 139.734 euro proveniente dal Gal Colli Esini

– Riqualificazione del centro di aggregazione sociale in Piazza San Pietro per 157.221 euro proveniente sempre dal Gal Colli Esini

“Vorrei esprimere la mia grande soddisfazione per queste ingenti somme ottenute che ci ripaga del tanto lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e da tutti i dipendenti comunali. Sarà nostra cura tenere informata la cittadinanza sulle tempistiche e sulle modalità di esecuzione dei vari interventi”.

Assessore Comune di Belvedere Ostrense

Luca Baldi