Belvedere Ostrense, successo per il primo evento in Biblioteca

Belvedere Ostrense – Ha riscosso successo e partecipazione il primo appuntamento promosso dall’Amministrazione Comunale di Belvedere Ostrense in occasione della riapertura della nuova Biblioteca Comunale situata in piazzale Risorgimento 10. Tanti i bambini che hanno preso parte alla presentazione del libro “Rana Panganella” di Ventura Edizioni, con la partecipazione dell’autrice Federica Rossa e dell’illustratrice Elisa Bilancioni. “Il primo appuntamento della biblioteca, dopo l’inaugurazione, ha riscosso un buon successo tra i bambini -commenta il sindaco avv. Sara Ubertini- è stata una bella soddisfazione, grazie soprattutto alla bravura di Elisa e Federica che hanno saputo catturare l’attenzione dei piccoli spettatori, che al termine della lettura hanno realizzato anche delle medaglie con l’impronta della rana. Un ringraziamento speciale alla Rana Pangalla e alla Ventura Edizioni, anche per aver donato alcune copie del libro alla nostra biblioteca”. Presto ci saranno altri appuntamenti dove contiamo di vedere una partecipazione sempre più numerosa!.

