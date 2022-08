Belvedere Ostrense: tutto pronto all’asilo nido La Tana del Canguro

Belvedere Ostrense – Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 all’asilo nido di Belvedere Ostrense “La Tana del Canguro”. Dal 5 settembre infatti prenderanno il via le attività dell’asilo nido situato in Piazzale Risorgimento con un servizio che vuole garantire ai piccoli dai 3 ai 36 mesi opportunità educative, di sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale con un coinvolgimento anche delle famiglie cui vengono proposti percorsi ed incontri di supporto ai loro compiti di cura ed educazione.

L’asilo nido “La Tana del Canguro” è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 e in base alla costanza della frequenza dei bambini saranno previsti per le famiglie dei rimborsi a fine anno scolastico. Obiettivo dell’asilo nido è come sempre quello di garantisce il giusto rapporto educatore/bambino in una struttura rinnovata secondo le recenti normative con personale qualificato, una mensa interna e la fornitura di pannolini inclusa nella retta.

Per informazioni o per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa è possibile contattare la sede dell’asilo nido al 348/6105545 o consultare il sito internet www.assistenza2000.it