Benzinai | Sciopero da lunedì 14 fino al 16 dicembre

I gestori di distributori di benzina hanno confermato lo sciopero con la chiusura a partire dalla serata di lunedì 14 dicembre fino al pomeriggio del 16 dicembre.

Lo sciopero dapprima era previsto fino al mattino del 17 dicembre ma l’Autorità garante per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali aveva chiedo ai benzinai “responsabilità” per non aggravare la situazione già difficile e di ridurre la durata dello sciopero.

L’orario dello sciopero è stato ridotto di circa mezza giornata con i benzinai che chiuderanno il 14 alle 19.00 sulla rete ordinaria e 22.00 sulle autostrade, mentre riapriranno rispettivamente alle 15.00 e alle 14.00 del 16 dicembre.

I Gestori di rifornimento carburanti hanno deciso di scioperare in quanto sono stati esclusi dalle categorie che possono beneficiare dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi “Decreti Ristori” e introdotti per attenuare gli effetti economici drammatici dell’attuale fase di emergenza pandemica.