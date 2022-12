biANCONAtale 2022, gli eventi ad Ancona dal 16 al 19 dicembre

Conto alla rovescia per le festività natalizie. Meteo permettendo è veramente ricco il programma messo a punto dall’Amministrazione di Ancona per il prossimo fine settimana.

Sabato 17 dicembre farà il bis la CHRISTMAS PARADE sfilata per le vie del centro (15,30-19,30) con la slitta di Babbo e Mamma Natale e tanti personaggi. L’ultima apparizione, alla vigilia di Natale.

A Piano San Lazzaro dalle 17,00 alle 19,00 si attende con gioia l’ esibizione della mitica

PASQUELLA di VARANO .

Per i BAMBINI: in Piazza Pertini il BOSCO DEGLI ELFI, regno della fiaba e della fantasia, sarà aperto sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle ore 16 alle ore 19. Affollato di elfi e Babbo Natale, il bosco riserva ai più piccoli scenari incantati con una serie di giochi, laboratori e spttacoli di animazione. Adiacente a questo spazio è allestito il BOSCO delle MERAVIGLIE, animato da personaggi delle favole e superoi. Accoglie i bambini ogni domenica e nei festivi.

Sempre rivolto ai bambini sabato 17 dicembre c’è il laboratorio creativo “inglese” organizzato da Inlingua school nella propria sede di Via Marconi 26. Iscrizioni al numero 3668727136.

Sotto l’albero di Natale di Piazza Roma,

sabato 17 dicembre, alle 18,00 concerto di Grilli’s Band “The sound of Xmas” ;

domenica 18 dicembre Le scuole della città si esibiscono:

ore 10-11,00 Istituto comprensivo Ancona Nord (secondaria Volta e Femi);

ore 11-12,30 Istituto comprensivo Novelli Natalucci;

ore 12,30-13,00 Istituto Comprensivo Pinocchio Montesicuro;

ore 15,30-16,30 Istituto Comprensivo M.Hack-Cittadella;

opre 16,30-17,00 Istituto Comprensivo Ancona Nord (primaria Alighieri);

ore 17.00-18,00 Istituto Comprensivo Scocchera

Per restare al centro città, sono aperti il mercatino natalizio in corso Garibaldi e piazza Cavour dove tutti i giorni si può salire sulla ruota panoramica (ore 10-24) e fare un giro sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio (orario weekend 10,30-13; 15,30-24) o divertirsi al Christmas Village adiacente la piazza. Sabato e domenica sarà nuovamente presente il Mercato Campagnamica in via Castelfidardo (ore 9,00 -20,00).

Si fa inoltre presente che il mensile Mercatino del vintage si svolgerà sabato e domenica al Viale della Vittoria con orario 9,00-19,00

Sabato e domenica tornerà a circolare nella fascia oraria 16-19 il bus storico con Babbo Natale a bordo. Sabato 17 transiterà agli Archi, in via G.Bruno, via Maggini, Pinocchio-Madonnetta, Ghettarello, Sappanico, Gallignano, Momtesicuro, Aspio e Candia. Domenica 18 circolerà dalla stazione a via Marconi, a salire per via Isonzo, Pietralacroce, Montacuto, Massignano e Poggio.

I CORI CITTADINI:

venerdì 16 dicembre

ore 21,15 nella cattedrale di San Ciriaco “Una storia sacra e un bambino nel canto dei secoli” concerto di Natale del Coro CRUA

sabato 17 dicembre

ore 17,00 concerto di Zonamusica nella chiesa di San Cosma e Damiano;

ore 18:00 corale Marini nella chiesa di San Biagio al Poggio;

ore 18,00 messa, animazione e coro dei Giovani di ieri in zona Archi.

Domenica 18 dicembre

ore 17,00 corale Ferretti nella chiesa di Santa Maria della Piazza ;

ore 17,30 Cantieri musicali nella chiesa S.Paolo di Vallemiano;

ore 18,00 nella cattedrale di San Ciriaco concerto Melodie di Natale con la corale Regina di tutti i Santi, Quartetto Gigli- direttore Margherita Hibel, baritono Davide Bartolucci, organista Serenella Secchiero

Domenica 19 dicembre dalle ore 10,30 si terrà la Passeggiata solidale di Natale con la Fondazione Salesi onlus (3,5 km) (V. COMUNICATO MONOGRAFICO precedentemente inviato) . Ritrovo ore 9,30 al Viale della Vittoria (altezza Stadio Bar). Il ricavato sarà devoluito a Casa Sabrina.

E’ nel cartellone di biANCONAtale anche la mostra “Le Patamacchine”, al Museo Tattile Statale Omero, un inno alla sopravvivenza dell’immaginario. Si tratta di un allestimento interattivo, ideato e realizzato dall’Associazione La luna al guinzaglio di Potenza presso il Salone dei Rifiutati. La collezione di opere è ispirata alle macchine inutili di Tinguely e ai principi della Patafisica di Jarry, ovvero alla “Scienza delle soluzioni immaginarie”.

Alla Pinacoteca civica continua la mostra mostra “Cose dall’altro mondo da Monet a Warhol” . Più di 60 capolavori provenienti dalla Galleria d’Arte Moderna di Johannesburg permettono di ripercorrere la storia dell’arte dall’impressionismo ad oggi, attraverso opere, tra gli altri, di Turner, Monet, Courbet, Degas, Cezanne, Van Gogh, Picasso, Modigliani, Bacon, Moore. La mostra, aperta fino all’8 gennaio e già meta di migliaia di visitatori, è prenotabile al n. 071.2225047 – [email protected] prevendite: vivaticket.com.”

NAVETTE E PARCHEGGI:

1.LINEA ROSSA : Piazza Ugo Bassi-piazza Cavour (transita per il park Archi), valida nelle giornate prefestive e festive 17 – 18 – 24 dicembre 2022 e 5 – 6 – 7 –8 gennaio 2023

2. LINEA BLU : via Marconi (parking Archi) – piazza Cavour, valida nelle giornate prefestive e festive 17 – 18 – 24 dicembre 2022 e 5 – 6 – 7 – 8 gennaio 2023

3. LINEA VERDE: parking Tavernelle-piazza Cavour (transita in galleria Risorgimento), valida nelle giornate prefestive e festive del 17 – 18 – 24 dicembre 2022

B. in analogia con le scorse edizioni, è prevista l’apertura supplementare dei parcheggi in struttura Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I con tariffa gratuita per l’utenza nelle giornate festive del 18/12/2022, e 06/01, 08/01/2023, con ingresso dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

TRENINO NATALIZIO “navetta” dal parcheggio degli Archi

PERIODO: nelle giornate del 17/18 e 24 dicembre 2022.

TRAGITTO (2 traiettorie): Corso Amendola – piazza Cavour

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL TRENINO: ore 16.00 – 20.00

A sostenere questa edizione di biANCONAtale:

Main sponsor: M&P parcheggi e ESTRA

Sponsor: Leroy Marlin, AUDI, VIA VAI, FIORENTE

In collabotrazione con : Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti…

Grazie a Fiorente, Subissati, Inlingua