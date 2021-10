Bicimparo: successo di presenze a Camerano

Un sabato pomeriggio all’insegna del divertimento e delle due ruote a Camerano presso il piazzale esterno di Decathlon, teatro dell’evento non agonistico promozionale denominato Bicimparo.

Promosso dal settore giovanile nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, il progetto Bicimparo consiste in prove di abilità articolate in 7 aree distinte (ciascuna prevede l’esecuzione di una determinata abilità in bicicletta). In ogni area sono previsti 4 diversi livelli di difficoltà ciascuno dei quali consentirà di acquisire: 10-20-30-40 punti in base, appunto alla difficoltà esecutiva richiesta.

A coordinare lo svolgimento dell’evento nelle Marche la società organizzatrice Recanati Bike Team e il professor Massimo Valle (tecnico regionale giovanile FCI Marche, nonchè responsabile dei di corsi formazione e docente FCI), raggiungendo pienamente l’obiettivo di incuriosire e far divertire tutti i piccoli bikers (circa una sessantina).

Alla presenza di tutte le scuole di ciclismo regionali riconosciute (Recanati Bike Team a fare gli onori di casa oltre a Pedale Chiaravallese, Superbike Team, Progetto Ciclismo Piceno, Polisportiva Morrovallese e Gruppo Ciclistico Matelica), avvalendosi della partnership con Decathlon nel mettere a sua volta a disposizione gli spazi antistanti del punto vendita di Camerano e tutto il supporto organizzativo, tutti i baby partecipanti hanno seguito gli insegnamenti degli istruttori qualificati, mettendosi alla prova nelle capacità di controllo della bicicletta: il loro impegno è stato premiato con un gadget di partecipazione (maglietta con la scritta di Bicimparo e con i loghi di Decathlon e Federazione Ciclistica Italiana).