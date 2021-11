Biglietti disponibili online e al botteghino per il debutto imperdibile in CEV Champions League contro il Novosibirsk

Cresce l’attesa e prosegue la prevendita biglietti per il debutto stagionale nella CEV Champions League 2022 della Cucine Lube Civitanova, in programma mercoledì 1 dicembre (ore 20) all’Eurosuole Forum, contro i siberiani del Lokomotiv Novosibirsk- Gara valevole per la prima giornata della Pool C.

Reduce da otto vittorie di fila in SuperLega Credem Banca e ai vertici della classifica, il Club cuciniero è chiamato a ripetersi nel trofeo continentale. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione protagonista di un’ottima stagione in Russia. Un faccia a faccia imperdibile tra campioni. Il sostegno dei supporter biancorossi potrebbe costituire l’ago della bilancia!

Sono validi gli abbonamenti.

PREVENDITA VIVATICKET ONLINE E NEI PUNTI VENDITA

Due le modalità: acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi acquista il biglietto online può anche stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum lunedì e martedì con orario 17-19.30. Mercoledì dalle 18 fino all’inizio del match.

Per info telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

PREZZI BIGLIETTI PER CIVITANOVA – NOVOSIBIRSK

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)