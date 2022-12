Bilancio 2023-2025, la presentazione di Acquaroli dopo l’approvazione

Il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, insieme alla sua Giunta, ha presentato così il bilancio 2023-2025 appena approvato dall’esecutivo.

È un bilancio di previsione per il prossimo triennio “prudenziale” per “non mettere in difficoltà la tenuta del sistema in un momento complicato, ma che non rinuncia a fare scete e seguire priorità” ed è anche un bilancio “che ci vede impegnati nel contrasto alle difficoltà derivanti dall’alluvione e dai rincari dell’energia, che cerca di guardare e andare incontro alle esigenze delle categorie più deboli e al sistema sanitario” che “sta soffrendo”.

l governatore ha annunciato l’intenzione di portare avanti tutte le opere “con l’anticipo dei Fondi Fsc o, in previsione della nuova programmazione europea, con i Poc (Programma Operativo Complementare)”.

Tra le priorità, dopo la disastrosa alluvione di settembre il dissesto idrogeologico con un investimento di 21 milioni di euro.