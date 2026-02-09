Home Economia Economia Ancona

BIT 2026 a Milano: turismo, innovazione e nuovi scenari

Lo stand delle Marche alla BIT 24

Alla Fiera di Rho torna la Borsa Internazionale del Turismo con operatori da tutto il mondo, contenuti strategici e focus sulle trasformazioni del viaggio

Dal 10 al 12 febbraio 2026 il quartiere fieristico di Rho accoglie una nuova edizione di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, evento di riferimento per professionisti, destinazioni e imprese del settore. L’inaugurazione prevede la partecipazione del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e segna l’avvio di tre giornate dedicate all’analisi dei cambiamenti che interessano il comparto. La manifestazione si propone come uno spazio di confronto sulle strategie future e sulle evoluzioni dei mercati globali, con un’impostazione che interpreta il viaggio come esperienza culturale e relazionale.

Un approccio centrato sulla comunità dei professionisti del viaggio

L’impostazione dell’edizione 2026 valorizza l’interazione tra operatori, comunicatori e viaggiatori, riuniti in una comunità che contribuisce attivamente allo sviluppo delle nuove tendenze. L’idea dei Travel Makers racconta un settore in cui i confini tra chi propone, racconta e vive il turismo diventano sempre più permeabili. Le giornate di lavoro sono pensate per favorire dialogo e contaminazione tra competenze diverse, promuovendo una visione condivisa delle sfide legate all’innovazione e alla sostenibilità.

Il programma culturale tra analisi dei trend e nuove prospettive

Una parte centrale della manifestazione è dedicata agli incontri professionali e agli approfondimenti tematici che esplorano il futuro del turismo. Talk, workshop e panel affrontano questioni come il ruolo della tecnologia, le nuove esigenze delle generazioni emergenti e la necessità di costruire sistemi turistici più inclusivi. Il contributo di esperti e osservatori internazionali consente di analizzare l’evoluzione dei modelli di viaggio e di individuare opportunità di crescita per imprese e territori.

Espositori e filiera: un panorama completo del settore

Oltre mille espositori, con una significativa presenza internazionale, offrono una visione articolata dell’offerta turistica contemporanea. Le proposte spaziano dalle destinazioni italiane e straniere ai servizi di viaggio, dalle catene alberghiere alle compagnie di trasporto, fino alle soluzioni tecnologiche e digitali. Il percorso espositivo consente ai professionisti di esplorare l’intera filiera, evidenziando tendenze emergenti legate alla qualità dell’esperienza, alla sostenibilità e alla personalizzazione dei servizi.

Networking globale e incontri tra domanda e offerta

L’evento consolida la propria funzione commerciale grazie a strumenti dedicati all’incontro tra operatori e buyer internazionali provenienti da Europa, Americhe, Asia, Medio Oriente e Africa. Le relazioni professionali si concentrano su segmenti in forte crescita, tra cui turismo enogastronomico, cultura, lusso e benessere. La presenza di figure specializzate e di aziende di rilievo internazionale rafforza la dimensione business della manifestazione e favorisce lo sviluppo di nuove collaborazioni.

Partnership e contributi multidisciplinari

La realizzazione dell’evento è sostenuta da numerosi partner istituzionali e aziendali che contribuiscono con competenze, servizi e contenuti. Le collaborazioni coinvolgono realtà dell’ospitalità, della mobilità, della tecnologia e della promozione territoriale, arricchendo il programma con analisi di mercato e progetti innovativi. Il confronto tra diversi modelli organizzativi e strategie di sviluppo offre ai partecipanti strumenti concreti per affrontare le trasformazioni del settore.

BIT e Giochi Invernali Milano Cortina 2026: un contesto internazionale

La contemporaneità con alcune competizioni indoor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina rafforza la dimensione globale della manifestazione. All’interno del quartiere fieristico si svolgono gare di pattinaggio di velocità e incontri del torneo di hockey femminile su ghiaccio, attirando l’attenzione internazionale su Milano. L’evento diventa così un punto di osservazione privilegiato sul legame tra grandi appuntamenti sportivi, attrattività turistica e capacità di accoglienza delle destinazioni.

Il presidente Francesco Acquaroli ad una precedente edizione della BIT

Gli appuntamenti nello stand della Regione Marche

Tra gli appuntamenti principali allo stand Regione Marche che si trova nel Pad. 11 | K23 K41 M24 M42 durante la BIT 2026 si segnala:

10 febbraio, ore 12.30:

  • conferenza stampa del presidente Francesco Acquaroli con il testimonial Gianmarco Tamberi.
  • Presentazione dei dati del turismo nelle Marche dell’anno 2025.
  • A seguire, presentazione della recente scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano (PU).
  • ore 15 focus sulla doppia candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028 e Capitale Italiana del Mare 2026

11 febbraio, ore 11.30:

  • incontro “Marche, Regione dei Borghi”, dedicato al patrimonio diffuso e all’identità territoriale.
  • A seguire Focus su “A 10 anni dal sisma: ricostruzione e rilancio”.

