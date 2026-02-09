BIT 2026 a Milano: turismo, innovazione e nuovi scenari

Alla Fiera di Rho torna la Borsa Internazionale del Turismo con operatori da tutto il mondo, contenuti strategici e focus sulle trasformazioni del viaggio

Dal 10 al 12 febbraio 2026 il quartiere fieristico di Rho accoglie una nuova edizione di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, evento di riferimento per professionisti, destinazioni e imprese del settore. L’inaugurazione prevede la partecipazione del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e segna l’avvio di tre giornate dedicate all’analisi dei cambiamenti che interessano il comparto. La manifestazione si propone come uno spazio di confronto sulle strategie future e sulle evoluzioni dei mercati globali, con un’impostazione che interpreta il viaggio come esperienza culturale e relazionale.

Un approccio centrato sulla comunità dei professionisti del viaggio

L’impostazione dell’edizione 2026 valorizza l’interazione tra operatori, comunicatori e viaggiatori, riuniti in una comunità che contribuisce attivamente allo sviluppo delle nuove tendenze. L’idea dei Travel Makers racconta un settore in cui i confini tra chi propone, racconta e vive il turismo diventano sempre più permeabili. Le giornate di lavoro sono pensate per favorire dialogo e contaminazione tra competenze diverse, promuovendo una visione condivisa delle sfide legate all’innovazione e alla sostenibilità.

Il programma culturale tra analisi dei trend e nuove prospettive

Una parte centrale della manifestazione è dedicata agli incontri professionali e agli approfondimenti tematici che esplorano il futuro del turismo. Talk, workshop e panel affrontano questioni come il ruolo della tecnologia, le nuove esigenze delle generazioni emergenti e la necessità di costruire sistemi turistici più inclusivi. Il contributo di esperti e osservatori internazionali consente di analizzare l’evoluzione dei modelli di viaggio e di individuare opportunità di crescita per imprese e territori.

Espositori e filiera: un panorama completo del settore

Oltre mille espositori, con una significativa presenza internazionale, offrono una visione articolata dell’offerta turistica contemporanea. Le proposte spaziano dalle destinazioni italiane e straniere ai servizi di viaggio, dalle catene alberghiere alle compagnie di trasporto, fino alle soluzioni tecnologiche e digitali. Il percorso espositivo consente ai professionisti di esplorare l’intera filiera, evidenziando tendenze emergenti legate alla qualità dell’esperienza, alla sostenibilità e alla personalizzazione dei servizi.

Networking globale e incontri tra domanda e offerta

L’evento consolida la propria funzione commerciale grazie a strumenti dedicati all’incontro tra operatori e buyer internazionali provenienti da Europa, Americhe, Asia, Medio Oriente e Africa. Le relazioni professionali si concentrano su segmenti in forte crescita, tra cui turismo enogastronomico, cultura, lusso e benessere. La presenza di figure specializzate e di aziende di rilievo internazionale rafforza la dimensione business della manifestazione e favorisce lo sviluppo di nuove collaborazioni.

Partnership e contributi multidisciplinari

La realizzazione dell’evento è sostenuta da numerosi partner istituzionali e aziendali che contribuiscono con competenze, servizi e contenuti. Le collaborazioni coinvolgono realtà dell’ospitalità, della mobilità, della tecnologia e della promozione territoriale, arricchendo il programma con analisi di mercato e progetti innovativi. Il confronto tra diversi modelli organizzativi e strategie di sviluppo offre ai partecipanti strumenti concreti per affrontare le trasformazioni del settore.

BIT e Giochi Invernali Milano Cortina 2026: un contesto internazionale

La contemporaneità con alcune competizioni indoor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina rafforza la dimensione globale della manifestazione. All’interno del quartiere fieristico si svolgono gare di pattinaggio di velocità e incontri del torneo di hockey femminile su ghiaccio, attirando l’attenzione internazionale su Milano. L’evento diventa così un punto di osservazione privilegiato sul legame tra grandi appuntamenti sportivi, attrattività turistica e capacità di accoglienza delle destinazioni.

Gli appuntamenti nello stand della Regione Marche

Tra gli appuntamenti principali allo stand Regione Marche che si trova nel Pad. 11 | K23 K41 M24 M42 durante la BIT 2026 si segnala:



10 febbraio, ore 12.30:

conferenza stampa del presidente Francesco Acquaroli con il testimonial Gianmarco Tamberi.

Presentazione dei dati del turismo nelle Marche dell’anno 2025.

A seguire, presentazione della recente scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano (PU).

ore 15 focus sulla doppia candidatura di Ancona a Capitale Italiana della Cultura 2028 e Capitale Italiana del Mare 2026

11 febbraio, ore 11.30:

