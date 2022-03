“Black Aida”, domenica 20 marzo al Teatro Valle di Chiaravalle

“La Guerra non si vince, la Guerra è una sconfitta sempre” … recita Aida nello spettacolo “BLACK AIDA”, una fiaba africana tra musica danza e teatro, che ha debuttato la scorsa estate allo Sferisterio di Macerata e di seguito a Como, Roma e Parma, e che è ispirata ad “Aida” di Giuseppe Verdi. Coproduzione Atgtp con Ass.ne Arena Sferisterio e in collaborazione con Piccoli Idilli, vede in scena due artisti del Burkina Faso, l’attrice Bintou Ouattara e il musicista Petit Solo Diabatè, e la cantante lirica Fiammetta Tofoni, per la regia di Simone Guerro e di Filippo Ughi.

“Black Aida” va in scena domenica 20 marzo ore 17 al Teatro Valle di Chiaravalle per la Stagione di Teatro Ragazzi che l’Atgtp organizza in numerosi teatri della provincia di Ancona. Un appuntamento tra musica danza e racconto, dedicato ai bambini, da vedere a teatro in famiglia, domenica, ma anche in questi giorni in tournée di mattina, nei teatri di Corinaldo, Montemarciano e Jesi, nell’ambito del cartellone per le scuole proposta dalla medesima stagione.

“Black Aida” rilegge una delle opere più amate del repertorio lirico, una storia che diventa fiaba archetipica, in cui l’amore e la guerra si fondono insieme per dare senso alla vita e al mondo. Il pubblico dell’opera è abituato a vedere l’Aida ambientata nell’Egitto trionfante. Questa versione invece guarda alla storia dal punto di vista etiope, uno sguardo nascosto, tribale, che rilegge anche la musica in questa chiave. Le arie e le note verdiane sono riprese in uno spirito musicale ancestrale e collettivo (elaborazione musicale del Maestro Giovanni Stortoni), proprio come insegnano i Griot, cantori africani che hanno il compito di tramandare la tradizione orale. La musica è interpretata dai principali strumenti della musica etnica africana, misti al canto lirico, che chiamerà anche al coinvolgimento del pubblico in un rito collettivo che richiama tutti a celebrare la bellezza del teatro e della musica.

In scena la griot Bintou Outtara, attrice originaria del Burkina Faso, dal portamento regale, racconterà un’antica storia africana, quella di Aida, principessa prigioniera. Accanto a lei Soulemayn Diabaté, in arte “Petit Solo”, giovane percussionista di spicco del Burkina Faso, tra i principali virtuosi del Balafon, e la soprano Fiammetta Tofoni, diplomata in Canto Lirico presso il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila.

Aida non è solo una vicenda, ma un archetipo di una figura femminile ostaggio dell’umanità ancora troppo maschilista, un archetipo oltretutto interculturale. L’idea parte dall’esperienza dei narratori della tradizione africana, meglio conosciuti come griot, aedi africani, depositari di tradizioni e racconti antichi, di un’arte del tutto oratoria, scomparsa nella contemporaneità occidentale.

I bambini non pensano che invece dietro la figura della principessa esiste sempre un re o una regina che la coinvolgono in un destino che non le appartiene. Così Aida sarà prigioniera, divisa tra la possibilità della fuga e la celebrazione del suo grande amore.

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.

Posto unico con servizio di prenotazione € 8.00 – ragazzi € 6.00, bambini sotto i 3 anni € 0.50

BIGLIETTI:

– Prevendita online: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/black-aida/174600

– Prenotazioni ATGTP: dal lun al ven 09.00 – 13.00

0731.56590 – 334-1684688 – [email protected]

– Biglietti in vendita: c/o il Teatro Valle di Chiaravalle

mar 17.30720.00, ven 10.00/12.30

e un’ora prima dello spettacolo

071.7451020 / [email protected]