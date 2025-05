Blue Design Summit 2025: dalle Marche una voce autorevole nel futuro dello yachting internazionale

Vasco Buonpensiere (CdM): “Siamo il secondo polo mondiale della nautica, è ora di farci riconoscere”

Alla Spezia, nel cuore della Blue Economy, si alza il sipario sul Blue Design Summit, evento di riferimento per la progettazione, costruzione e refitting dei superyacht, in programma dal 12 al 16 maggio 2025. Tra gli appuntamenti clou del summit, l’incontro “I grandi protagonisti” ha acceso i riflettori su un confronto di altissimo livello tra i vertici di alcuni dei più importanti cantieri nautici italiani: Vasco Buonpensiere (Founder & CEO del Cantiere delle Marche), Diego Deprati (CEO di Baglietto), Sebastiano Fanizza (CEO di Next Yacht Group) e Vincenzo Poerio (CEO di Tankoa Yachts). A moderare l’incontro, il giornalista Fabio Pozzo.

Durante la tavola rotonda ospitata al Teatro Civico della Spezia, i leader dell’industria nautica hanno discusso le prospettive del settore, che vede l’Italia protagonista con progetti dalla dimensione media di 44 metri e 517 tonnellate di stazza lorda. Una tendenza, questa, che spinge i cantieri italiani verso una sfida sempre più ambiziosa: accrescere la portata delle proprie costruzioni per restare competitivi sui mercati internazionali. Margini di profitto adeguati, capacità di autofinanziamento e innovazione continua sono tra i temi centrali emersi nel dibattito.

A portare la voce delle Marche, Vasco Buonpensiere, che ha ribadito con forza l’importanza di far riconoscere il ruolo strategico della sua regione nel panorama nautico mondiale: «È importante che dalle Marche ci muoviamo e facciamo sentire la nostra voce, perché, come abbiamo visto anche oggi, si parlava di nautica e si diceva ‘da Genova a Viareggio’. Eppure siamo il secondo polo più importante al mondo nella produzione nautica e contiamo oltre 3000 occupati diretti. Nonostante questo, le Marche ancora non vengono percepite per quello che sono. Essere presenti in eventi come questo e raccontare il lavoro dell’Associazione Marche Yachting & Cruising è fondamentale».

Buonpensiere ha poi evidenziato il valore unico degli Explorer Yacht, una nicchia di mercato di cui il Cantiere delle Marche è pioniere a livello internazionale: «Gli Explorer Yacht sono barche che rendono l’armatore davvero libero di decidere dove andare. Non sono come i cosiddetti ‘white yachts’, che impongono limiti di navigazione. Le nostre imbarcazioni permettono di viaggiare ovunque, con qualsiasi condizione meteo, offrendo esperienze in luoghi remoti dove altri non possono arrivare. Questo è il nostro contributo al mondo del charter d’alto livello».

Infine, il fondatore del CdM ha parlato della visione futura che unisce mare e terra, pensata per le nuove generazioni di armatori: «Abbiamo deciso di integrare le attività in mare con quelle a terra, pur non gestendole direttamente. Offriamo agli armatori una rete globale di ‘fixer’ per rendere possibile qualunque tipo di esperienza. È una chiave d’accesso importante, che può rappresentare un potente motore per lo yachting del futuro». Luca Bartesaghi

Podcast | Secondo Buonpensiere le Marche hanno un ruolo strategico nel panorama nautico mondiale. Explorer Yacht e il nuovo turismo mare-terra per attrarre nuove generazioni