Borgorosso ko in C2, pareggio per la nuova under 17

È un momento molto delicato per la squadra tolentinate che incassa la terza sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C2 girone B di calcio a 5 contro il Futsal Sangiustese. Un inizio di stagione da dimenticare in fretta per la squadra di mister Andrea Ranzuglia, che si ritrova ancora una volta, come nella giornata precedente, a subire un’ incredibile rimonta dopo essere passata in vantaggio per ben 3 reti a zero.

Primo tempo di dominio assoluto, con il vantaggio dei padroni di casa ad opera di Konte e il raddoppio di Nunzi su calcio di rigore. Nella ripresa inizia il calo mentale dei biancorossi, nonostante il bellissimo gol del 3-0 siglato dall’esordiente Sebastiano Grillo, classe 2004. La Sangiustese accorcia le distanze, il Borgorosso si schiaccia nella propria metà campo, e complice la mancanza di esperienza, di tranquillità e soprattutto l’eccessivo e inspiegabile nervosismo, favorito anche dall’episodio contestato dell’espulsione del centrale Roberto Feroce, incassa la rimonta degli ospiti con le doppiette di Amadio Leonardo e Giordano Pietro.

Finisce così sul 3-5 una gara che sembrava in pieno controllo dei padroni di casa e che alla fine si è trasformata in una clamorosa beffa. Ai ragazzi di Ranzuglia ora serve recuperare l’umiltà e la compattezza dello spogliatoio per affrontare al meglio la prossima trasferta di San Severino, nel “derby” contro il Serralta,alla ricerca dei primi punti stagionali.

Ottimo esordio invece della neonata squadra under 17, che pareggia 3-3 nel derby contro le Cantine Riunite.

Nonostante le difficoltà dovute ai protocolli e all’emergenza sanitaria ancora in corso, la collaborazione tra il Borgorosso Tolentino e gli Oratori Riuniti Tolentino continua, nella crescita del settore giovanile e grazie al duro lavoro dei dirigenti e al fondamentale collaborazione dei genitori si è riuscito a costruire una squadra under 17 ricca di ragazzi molto entusiasti e desiderosi di ripartire dopo un anno e mezzo di stop forzato.

Al pala Chierici di Tolentino va in scena la sfida; dopo un primo tempo giocato meglio dalle Cantine Riunite, in vantaggio per 2-1 all’intervallo, i borgorossini dominano in largo e in lungo la ripresa, fallendo tantissime occasioni, ma riuscendo comunque a portarsi sul 2-3 ( doppietta di Giorgio de Luca e rete di Francesco Feliziani). Nel finale uno sfortunato autogol decreta il pareggio dei padroni di casa.

Per mister Stefano Grillo un buon esordio ma la consapevolezza che con il duro lavoro in allenamento i margini di crescita della squadra sono molti. Va tributato un applauso ai ragazzi che hanno comunquec disputato una buona gara, nonostante alcuni abbiamo iniziato a giocare insieme soltanto la scorsa settimana.





