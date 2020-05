Borrelli: in Italia 474 morti, incremento quasi raddoppiato. Malati: 239

Sono 28.710 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 474. Mentre venerdì l’incremento era stato di 269.

Sono 100.704 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 239. Venerdì il decremento era stato di 608.

Sono 79.914 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 1.665. Venerdì l’incremento era stato di 2304.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora, compresi i deceduti, malati e guariti, ha quindi toccato quota 209.328.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dalla Protezione civile.

Nel mentre prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. A oggi sono 1.539, 39 in meno di ieri.

Sempre secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, 17.357 persone sono ricoverate con sintomi, con una diminuzione di 212 pazienti rispetto a ieri.