Per indisposizione del M° Michele Campanella il concerto “Brahms e il Valzer”, in programma venerdì 27 Maggio, è rinviato a giovedì 30 Giugno, ore 21.15, al Teatrino Campana di Osimo.

La manifestazione, che prevede la partecipazione dei solisti dell’Accademia d’Arte Lirica per i Liebesliederwalzer di Brahms, è realizzata in collaborazione con Asolo Musica e con il Teatro Comunale di Monfalcone.

Accademia d’Arte Lirica