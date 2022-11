Brescia-Ascoli 1-1, pareggio al fotofinish per i bianconeri al Rigamonti

Pari prezioso per l’Ascoli che non si è mai dato per vinto in quel di Brescia strappando un punto nel finale.

Ha accarezzato fino all’ultimo l’idea di tornare alla vittoria, Clotet, ma a tempo scaduto è arrivata la doccia gelata: il Brescia ottiene il terzo pareggio consecutivo, ma se quello del Ferraris di Genova della settimana scorsa era apparso come una vittoria, questo sa di sconfitta. Il primo tempo fila liscio, con l’Ascoli più propositivo in fase offensiva ma con anche un Brescia attento e pronto a colpire in contropiede. Nella ripresa, ecco la svolta: Bianchi tocca per Ndoj, palla morbida in area Ascoli e colpo di testa in torsione di Ayé. Gol e 1-0. Dionisi subito dopo sfiora il pari, poi ci provano Falasco e Pedro Mendes per quello che inizia a essere un monologo ospite. Al 93’, sforzi ripagati per la squadra di Bucchi: punizione dentro, torre di Dionisi e gol di Botteghin. Il portiere del Brescia Lezzerini esagera con le proteste e lascia i suoi in 10 e senza cambi, in porta va Bisoli ma poco dopo arriva il triplice fischio.