Brescia-Ascoli 1-1, pari e patta al Rigamonti

Pari ottenuto dall’Ascoli nell’insidiosa trasferta al Rigamonti contro il Brescia.

Gli ospiti partono meglio e trovano il vantaggio con Falzerano: Pablo Rodriguez lancia il contropiede, poi scarica per il compagno che con un tiro deviato supera Lezzerini. La risposta arriva da Galazzi, Viviano però non si fa sorprendere. Al 35’ Borrelli colpisce di testa in mezzo all’area, Botteghin salva praticamente sulla linea. Nella ripresa è ancora l’Ascoli a giocare meglio: Nestorovski firma il raddoppio con un pallonetto che supera il portiere, però è fuorigioco. Anche Moncini ha una buona occasione al 54’. Il Brescia prende coraggio, alza il pressing e costringe la difesa avversaria a chiudersi: Galazzi addirittura da calcio d’angolo e Bianchi impegnano Viviano. La formazione di Gastaldello non molla e Moncini risolve la mischia in area con un tap-in vincente all’84’. I padroni di casa fanno pure il 2-1 con Olzer, ma è fuorigioco. Finisce in parità.

BRESCIA (3-4-1-2): Lazzerini; Papetti (35’ st Olzer), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Galazzi (26’ st Huard), Fares (1’ st Fogliata); Bjarnason (1’ st Paghera); Borrelli (7’ st Moncini), Bianchi. A disp.: Andrenacci, Ndoj, Jallow, Adorni. All.: Gastaldello.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Botteghin, Giovane (31’ st Kraja); Gnahoré (17’ st Falasco), Di Tacchio, Falzerano (22’ st Manzari); Mendes, Rodriguez (22’ st Milanese); Nestorovski (31’ st Quaranta). A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Millico, Caligara, D’Uffizi, Masini. All. Viali

ARBITRO: Monaldi di Macerata

RETI: 15’ pt Falzerano (A), 40’ st Moncini (B)

NOTE: ammoniti Galazzi (B), Dickmann (B), Nestorovski (A), Falzerano (A), Bellusci (A). Rec. 2’ pt, 6’ st.