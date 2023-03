Cagliari-Ascoli 4-1, bianconeri surclassati dai padroni di casa in Sardegna

L’Ascoli parte bene ma perde per 4-1 contro il Cagliari in Sardegna.

Padroni di casa pericolosi al 9’ con Luvumbo, servito da un traversone teso di Barreca: provvidenziale il recupero di Giovane che mura il tentativo del classe 2002 e cancella il vantaggio rossoblù.

1’ più tardi Mancosu lascia partire un destro a giro dei suoi che si spegne di poco a lato della porta di Leali, che appena dopo si supera con un intervento strepitoso su un colpo di testa ancora di un indiavolato Mancosu. Sembra il momento del Cagliari, eppure al 19’ a sbloccare è l’Ascoli: giocata meravigliosa di Collocolo che scappa e mette dentro per Forte. Movimento “da 9” ad attaccare la profondità dell’ex Benevento e 0-1.

Il Cagliari incassa lo svantaggio e cambia completamente volto. Al 22’ Botteghin sfiora il raddoppio bianconero mettendo a lato di un soffio, poi è Gondo a sciupare su un’altra grande iniziativa di Collocolo. Dossena di testa prova a scuotere la squadra di Ranieri ma non impensierisce Leali e al 37’ il tecnico romano è costretto a togliere Luvumbo (problema muscolare) per Lella, cambiando di fatto assetto. Il primo tempo si chiude con i bianconeri avanti nel punteggio e nelle occasioni.

A inizio ripresa Ranieri lancia Prelec e Azzi per Millico e Barreca e la squadra torna subito propositiva. Al 52’ Mancosu va giù in area a causa di un pestone di Botteghin, l’arbitro Miele inizialmente ammonisce il trequartista rossoblù per simulazione ma il VAR corregge la sua decisione: è rigore. Dagli undici metri Lapadula calcia male facendosi ribattere il tiro da Leali, ma il pallone resta lì ed è facile per l’italo-peruviano fare 1-1 al 56’. Il pari fa volare il Cagliari che impiega appena 5’ a ribaltare la partita. 61’, combinazione Lapadula-Mancosu che porta l’ex Lecce al destro a giro e il Cagliari al 2-1. L’Ascoli incassa e sbanda, i rossoblù prendono campo, Breda cerca la svolta rilanciando Eramo e Dionisi per Buchel e Forte ma resta il Cagliari a dominare gioco e possesso.

All’83’ fine dei giochi: torre di Lapadula per Azzi largo che rimette in mezzo proprio per Lapadula e 3-1. 13° centro in stagione per lui, 6° di testa. Al minuto numero 88 Eramo regala clamorosamente a Zappa il gol che vale il punto esclamativo: retropassaggio leggero del centrocampista bianconero che di fatto imbuca in area per l’esterno sardo, bravo a trafiggere Leali. Finisce così. Sesto risultato utile consecutivo per il Cagliari, 2° k.o di fila per l’Ascoli.