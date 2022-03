Camerata Picena, Giornate FAI di primavera 26 e 27 marzo

A cura della DELEGAZIONE FAI DI ANCONA, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Camerata Picena e con l’Istituto Comprensivo “Matteo Ricci”, durante il week-end dedicato alla cultura sarà possibile conoscere la secolare storia del castello del Cassero e scoprire villa Lavagnino.

Una piacevole occasione che consente di liberare l’arte e il patrimonio culturale rendendo fruibile i due edifici storici, grazie alle visite guidate dai giovani alunni della Scuola Secondaria di I° grado di Camerata Picena.

La visita è interessante per diversi motivi che si intersecano con la storia del territorio. Attraverso le vicende delle famiglie, Toriglioni e Bianchi, che hanno partecipato ai vari processi di trasformazione della frazione è possibile leggere nelle due architetture la storia di questo luogo che rappresenta un valore identitario molto significativo per il contesto paesaggistico.

I due edifici sono apparentemente distanti per tipologia e periodo tra loro, ma sono anche indissolubilmente legati dal senso di amore per il luogo manifestato dalla famiglia Bianchi prima e da Paladini ora; interesse che si perpetua grazie anche al coinvolgimento della Amministrazione Comunale di Camerata Picena, proprietaria di una porzione molto estesa del castello.

Le visite saranno possibili nelle giornate di sabato 26 Marzo dalle ore 15 alle 18 e domenica 27 Marzo dalle ore 10 alle 12.20 e dalle ore 15 alle 18.

