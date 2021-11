Camerino: arte, degustazioni e laboratori nel weekend

Buon vino, una visita guidata, la musica dell’Istituto Nelio Biondi. Mischiare gli ingredienti e il fine settimana è servito a Camerino. È “Degustando l’arte” l’appuntamento in programma domani (sabato) alle 16 che arricchisce il cartellone del mese di novembre “Arte d’autunno”. Al Venanzina Pennesi, attuale sede di Musei Camerino, sarà disponibile una visita guidata di una parte delle opere d’arte della Pinacoteca della città ducale e delle Chiese dell’Arcidiocesi, salvate dal sisma. Al termine del giro, degustazione dei vini della cantina Podere sul lago i cui vini nascono da una storia d’amore e famiglia. Sarà poi disponibile un collegamento per arrivare alla Chiesa Santa Maria delle Grazie, nel quartiere Le Mosse, per visitare la mostra Rinascimento Marchigiano. A condire il tutto la musica dell’Istituto Nelio Biondi di Camerino.

Inoltre, hanno preso il via i laboratori di “Spazi per crescere” che vedono il coinvolgimento di tante associazioni della città. Questa sera dalle 18.30 alle 21 Etra propone “Laboratorio di recitazione cinematografica, canto creativo e musica, nella sede dell’Accademia Etra in via Madonna delle carceri, 12. Domani (sabato) spazio al laboratorio “Vivere il centro” a cura dell’Associazione Stella, dalle 16 alle 18 da Noe wine e food in Corso Vittorio Emanuele II.

