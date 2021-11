Camerino, arte e gusto s’incontrano per APERINARTE

Ultimo appuntamento di novembre con l’arte e il gusto a Camerino dove domenica sarà APERINARTE. Alle 16 all’edificio Venanzina Pennesi, sede dei Musei Camerino, in via Macario Muzio, sarà disponibile una visita guidata gratuita tra alcune delle opere d’arte salvate dal sisma appartenenti alla Pinacoteca di Camerino e alle chiese del territorio. A seguire spazio al gusto con l’aperitivo in collaborazione col Civico28 che proporrà una degustazione dai sapori tipicamente autunnali, accompagnato dalla musica dell’Istituto musicale Nelio Biondi della città ducale. Disponibile, poi, un collegamento con la splendida mostra Rinascimento marchigiano, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, nel quartiere Le Mosse. L’ultima occasione per godere di un straordinario spettacolo, prima dell’inizio degli eventi natalizi che inizieranno a portare l’atmosfera delle feste a partire dalla prossima settimana.

