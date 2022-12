Camerino, Concerto- Conferenza “Filippo Marchetti e Stanislao Falchi due operisti da riscoprire”

L’istituto Musicale “Nelio Biondi” di Camerino in collaborazione con il Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi” di Terni ed il Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro e con il contributo del Comune di Camerino e dell’università degli studi di Camerino organizza

Domenica 18 dicembre ore 17,00 presso l’auditorium dell’accademia della musica sede dell’ Istituto Musicale “N. Biondi” di Camerino un interessante salotto musicale con il concerto lirico dedicato alla riscoperta di due operisti di fine ‘800 Filippo Marchetti e Stanislao Falchi. In programma l’esecuzione delle arie più rappresentative della loro produzione operistica e da camera.

Legati da un rapporto di amicizia e storico, essendo stati direttori del Conservatorio di Santa Cecilia in due periodi successivi, rispettivamente 1886-1902, e 1902-1915, sono stati personaggi fondamentali non solo per la formazione musicale di inizio secolo, ma per il loro lavoro compositivo in campo operistico.

In scena gli studenti di canto del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni. Saranno presenti musicologi e storici della musica esperti del settore come prof.ssa Silvia Paparelli docente Storia della Musica, la prof.ssa Rossana Gaggiotti docente di canto e il M° Lamberto Lugli docente Composizione, Conservatorio “G. Rossini Pesaro.

Loading...