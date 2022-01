Camerino, confermata la Fiera di Sant’Antonio

Non mancherà neanche quest’anno la tradizionale fiera di Sant’Antonio a Camerino. Domani, infatti, martedì 18 gennaio si svolgerà dalle ore 8 alle ore 14, in via Madonna delle Carceri (zona Sottocorte Village) nell’area in cui era stato allestito il City Park. Saranno presenti circa 35 bancarelle di dolciumi, generi alimentai e non solo. È obbligatorio l’uso della mascherina e sarà richiesto il green pass rafforzato.

Resta confermato il mercato del sabato che si svolgerà come sempre nel quartiere Vallicelle dalle ore 7 alle ore 14.

