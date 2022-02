Camerino, il commissario De Biagi incontra il Commissario Legnini

Camerino – Il commissario Paolo De Biagi ha incontrato il Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, per fare il punto sullo stato di avanzamento della ricostruzione. Insieme al Rettore Unicam Claudio Pettinari, all’Arcivescovo Francesco Massara, al direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione l’ingegnere Stefano Babini e all’architetto Rosella Bellesi, funzionaria della Soprintendenza Beni culturali si è trattato di un incontro tecnico di aggiornamento e confronto in merito a progetti importanti per tutta la comunità di Camerino, nel quale si è ribadito l’impegno di garantire il processo di ricostruzione, sia pubblica che privata, in base al percorso avviato e a superare eventuali criticità.

Loading...