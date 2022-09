Camerino pronta per la Caccia ai Tesori Arancioni

Torna la Caccia ai Tesori Arancioni: domenica 2 ottobre a Camerino, come in altri borghi Bandiera Arancione in tutta Italia, 100 in tutto, ci sarà la nuova edizione della più grande caccia al tesoro mai vista.

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione online all’indirizzo

https://www.bandierearancioni.it/eventi/caccia-ai-tesori-arancioni-di-camerino

“Il 2 ottobre – dice l’assessore al turismo Silvia Piscini – aspettiamo tutti i partecipanti al punto di partenza presso la sede della Proloco al Sottocorte Village. Qui verranno consegnati gli indizi alle varie squadre che partiranno alla scoperta delle tappe in luoghi incantevoli della nostra città. In ciascuna delle sei tappe, accolti dalle note dei ragazzi dell’Istituto musicale “Nelio Biondi”, verranno messi i bollini sulla scheda del gruppo. Ogni squadra che completerà correttamente la caccia dovrà ritornate al punto di partenza per ricevere un piccolo dono del territorio. A conclusione della giornata “Pane & Musica” al Sottocorte Village, merenda e note per tutti”.

Il Touring Club Italiano, associazione senza scopo di lucro, si prende cura dell’Italia come bene comune anche con l’iniziativa Bandiere Arancioni che, da 24 anni, valorizza i piccoli paesi dell’entroterra, certificando con la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale che Camerino detiene dal 2009, autentiche eccellenze del territorio che si distinguono per la loro dimensione umana, il calore e l’accoglienza.

“Ringrazio le istituzioni e tutti coloro che collaborano alla riuscita dell’evento – conclude l’Assessore – che mette in moto l’intera città. I posti per partecipare sono limitati, quindi vi invito scegliere Camerino e a iscrivere la propria squadra”.

Durante la giornata e alla fine della caccia, il TCI invita a condividere le foto sui social taggando @bandiere.arancioni e @touringclub e utilizzando #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni.