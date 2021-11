Camerino, un questionario per la cittadinanza

Camerino – Come annunciato durante l’incontro pubblico sulla Ricostruzione, l’Amministrazione comunale avvierà un’indagine popolare per raccogliere indirizzi, spunti e progetti utili allo sviluppo del territorio, da parte di tutti i cittadini che vorranno dare il proprio contributo.

Sarà possibile partecipare all’indagine compilando il questionario online basato sulla piattaforma google, moduli al seguente link entro e non oltre domenica 5 dicembre 2021 https://forms.gle/68ehm3D2BUHBHctk7

Per chi avesse difficoltà nell’utilizzo di questo strumento, nei prossimi giorni sarà avviato un servizio di assistenza alla compilazione negli uffici comunali.

Più contributi arriveranno e più facile sarà tracciare la via che da intraprendere insieme.

Loading...