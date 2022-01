Camion fuori strada a Cingoli, muore 25 enne

Incidente stradale con un giovane morto nel maceratese con una famiglia straziata dal dolore.

Un 25enne straniero è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto in località Cerrete Collicelli nel territorio di Cingoli.

Il giovane era alla guida di un furgone con altre persone a bordo che per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada ribaltandosi nel campo adiacente alla carreggiata.

Sul luogo i vigili del fuoco di Macerata in collaborazione con i colleghi del distaccamento volontari di Apiro e con l’ausilio dell’autogrù proveniente dal Comando di Ancona, hanno estratto due persone dalle lamiere. Per il 25enne i sanitari del 118 non hanno potuto fare atro che constatare il decesso, Uno dei passeggeri è stato trasportato in ospedale, è grave ma non in pericolo di vita. Altri due giovani sono riusciti ad uscire autonomamente dai finestrini. Il gruppetto era composto di operai edili provenienti da fuori regione. Sul luogo anche i carabinieri di zona che stanno eseguendo gli accertamenti di rito