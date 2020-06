Camper in fuga danneggia auto sulla SP3 a Fano

Il mezzo, successivamente intercettato nella corsa, dagli Agenti di Polizia al km 275,000 della SP 3, del comune di Fano , è risultato essere un camper Ford , in pessime condizioni ma ancora marciante.

Gli operatori della Polizia di Stato in servizio presso la Polizia Stradale giunti sul posto notavano il veicolo in questione fermo al centro della corsia, non marciante a causa di un pneumatico lacerato e con la fiancata destra completamente distrutta, verosimilmente da un urto.

Le condizioni del mezzo , che al di là della vetustà , rassegnava in maniera evidente gli esiti di un incidente appena patito , ha orientato immediatamente gli agenti della polizia stradale ad una ricostruzione particolarmente complessa, minuziosa, ma non ancora del tutto conclusa.

Le cause di tanta imperizia alla guida, ancora al vaglio della Polizia Stradale di Urbino, intervenuta sul posto , hanno avuto esiti rocamboleschi . Al momento almeno tre le segnalazioni di danneggiamenti ad auto in sosta, oltre a testimonianze dei residenti che avrebbero seguito in diretta, svegliati dal gran trambusto, l’abbattimento di alcuni recinzioni e pali dell’illuminazione , in località Lucrezia di Cartoceto .

Il conducente , in particolare, un quarantenne, nato a Napoli , fermato al posto di guida, inizialmente avrebbe tentato di sviare la ricostruzione, fornendo generalità false agli Agenti della Polstrada, essendo lo stesso privo di documenti al seguito.

Tuttavia, gli accertamenti successivi hanno fatto chiarezza , costringendo gli operatori alle procedure di fermo e fotosegnalazione per una più compiuta identificazione .

Il reo, tale R.B. , classe ’79 , è risultato già precedentemente essere stato destinatario di un provvedimento di revoca del titolo di guida e già segnalato, in altra circostanza, per guida senza patente.

Il conducente, che questa volta ha anche fornito false generalità , è stato pertanto deferito all’A.G. in stato di libertà per i reati ex art. 496 c.p. e ex art. 116 c. 15 D. Lgs. 285/92.