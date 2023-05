Campionato Serie B, bilancio dei controlli della Polizia ad Ascoli

Resoconto dell’attività svolta nel campionato di calcio 2022/2023 da parte della Polizia di Stato ad Ascoli.

A consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nel campionato di calcio 2022/2023 di Serie B appena concluso, la Questura di Ascoli Piceno nell’assicurare il regolare svolgimento degli eventi sportivi mediante la predisposizione di numerosi servizi di ordine pubblico, ha emesso a partire dalla prima giornata di Campionato 25 agosto 2022:

101 sanzioni amministrative comminate in occasione dell’incontro di calcio Ascoli – Bari per violazione del Regolamento d’uso dello Stadio Cino e Lillo Del Duca. Per questa partita ritenuta a rischio dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni sportive sono stati sanzionati i tifosi baresi che avevano acquistato il biglietto d’ingresso, attestando false residenze.

Sono stati comminati complessivi 83 DASPO di cui: 24 con obbligo di firma (6 hanno riguardato sostenitori Ascolani, 13 ultras della Sambenedettese e 64 emessi a carico di tifosi di squadre ospiti).

I provvedimenti hanno riguardato anche cittadini non residenti sul territorio nazionale.