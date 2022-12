Capodanno a Gradara: il 1° gennaio concerto al Teatro Comunale e ingresso gratuito alla Rocca

Il 2023 a Gradara inizia in musica! Domenica 1° gennaio, alle 17.00, il piccolo e suggestivo Teatro Comunale ospiterà il coro “In-canto in-coro” dell’Istituto Comprensivo di Cattolica, con un programma dedicato ai brani più celebri e amati del repertorio musicale natalizio. Il coro, diretto da Claudia Giunta, è formato da oltre cinquanta voci di bambini e adulti uniti dalla stessa grande passione per la musica. L’evento, promosso da Gradara Innova s.r.l. in collaborazione con il Comune di Gradara, è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sempre il 1° gennaio, i magici ambienti medievali della Rocca Demaniale si aprono eccezionalmente al pubblico a titolo gratuito (orari di apertura 9.30 -19.00, chiusura biglietteria ore 18.15) Il monumento aderisce infatti all’iniziativa ‘Domenica al Museo’, promossa dal Ministero della Cultura e che prevede che i musei e i parchi archeologici statali siano aperti gratuitamente la prima domenica di ogni mese.