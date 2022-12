Capodanno, maxi sequestro di petardi e botti nell’ascolano: 50 kg di materiale

Agenti della Squadra Amministrativa e Ufficio Armi della Questura di Ascoli Piceno denunciano tre persone e sequestrano 48 kg. di prodotti pirotecnici.

In occasione delle feste natalizie e di fine anno, la Questura di Ascoli Piceno ha disposto specifici servizi tesi a verificare il rispetto delle normative in materia di produzione e vendita di articoli pirotecnici, su tutto il territorio della Provincia.

I servizi di controllo del territorio, disposti dal Sig. Questore di Ascoli Piceno Dott. Vincenzo Massimo Modeo, sono stati rivolti dalle Ditte di produzione degli articoli pirotecnici, agli esercizi di commercializzazione come supermercati, cartolerie, tabaccherie e ambulanti, allo scopo di individuare l’eventuale illecita commercializzazione dei cd. “Botti di fine anno”.

Gli Agenti della Squadra Amministrativa e dell’Ufficio Armi della Questura di Ascoli Piceno hanno effettuato i seguenti controlli:

Nr. 2 fabbriche di esplosivi;

Nr. 4 depositi di prodotti pirotecnici;

Nr. 11 esercizi commerciali di minuta vendita.

Durante i controlli sono emersi diversi illeciti penali, come dalla detenzione di prodotti pirotecnici scaduti, all’irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico di materiale esplodete, non da ultimo il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Prefetto in licenza.

Sono stati altresì sequestrati 48 Kg. di prodotti pirotecnici

I titolari delle licenze ed i rispettivi preposti sono stati denunciati all’Autorita Giudiziaria.

Ovviamente i servizi di controllo sono stati programmati anche per il nuovo anno.

Di seguito alcuni consigli utili circa le modalità di utilizzo dei prodotti pirotecnici

E’ VIETATO in quanto pericolosissimo usare fuochi d’artificio privi di etichetta o marcatura CE che ne indichi la fabbricazione e la tipologia, gli stessi spesso provengono da fabbriche illegali che non rispettano le misure di sicurezza minime;

Non fare imprudenze I Fuochi Vanno Usati Esclusivamente dalle persone autorizzate come previsto dalle vigenti norme e dalle istruzioni, adottando tutte le misure di sicurezza, una leggerezza può costare molto cara;

Se un fuoco d’artificio non si accende subito non bisogna ritentare di accenderlo. SE NON SI ACCENDE BUTTALO VIA;

Non bisogna raccogliere i fuochi non esplosi trovati per la strada, SONO PERICOLOSISSIMI

I FUOCHI VANNO USATI ALL’APERTO, lontano dalle persone e da materiale infiammabile;

L’uso improprio dei fuochi d’artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze: ustioni, perdere l’uso delle dita, delle mani, della vista e anche lesioni piu’ gravi.