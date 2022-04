Carcassa di delfino morto trovata su una spiaggia di Pesaro

Ritrovata una carcassa di un delfino, spiaggiata nella Baia Flaminia di Pesaro.

Si tratta di un esemplare di Tursiops truncatus segnalato nella mattinata dalla Guardia Costiera di Pesaro

L’area è stata delimitata per la sicurezza dei cittadini (le carcasse possono essere fonte di zoonosi, cioè di malattie che tramite spillover possono “saltare” da animale e uomo) e per conservare l’esemplare in attesa del recupero da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. L’associazione di Riccione Fondazione Cetacea, che gestisce l’ospedale delle tartarughe marine di riferimento per Emilia Romagna e Marche e da tre anni la caletta per la riabilitazione proprio alla Baia Flaminia di Pesaro, è l’unico Centro di Recupero Animali Selvatici Marini riconosciuto nelle due regioni e uno dei due unici presenti in Italia. L’esemplare, maschio lungo 2 metri e 95 cm, presentava un pezzo di rete che fuoriusciva dalla bocca.

Quando è stato spiaggiato dalla forte mareggiata di sabato, l’animale era ormai deceduto da 3-4 giorni. Quest’anno è il secondo caso in cui la causa dimostrata della morte è il bycatch, cioè l’interazione con la pesca professionale.