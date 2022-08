Carmen Consoli in concerto il 28 agosto allo Sferisterio di Macerata

Carmen Consoli è in tour da giugno con una serie di attesissimi appuntamenti, tra cui il concerto di domenica 28 agosto, ore 21, allo Sferisterio di Macerata nell’ambito di Sferisterio Live, la rassegna di musica dal vivo organizzata dall’assessorato agli Eventi del Comune di Macerata in collaborazione con l’Associazione Sferisterio.

La cantantessa, dopo aver inanellato un sold out dopo l’altro con la sua ultima tournée teatrale che ha affascinato il pubblico per la sua originale divisione in 3 atti – tipici proprio del teatro – ora arricchisce ciascuno di essi e lo trasforma in un concerto a sé, con nuove atmosfere e nuovi suoni, tra rock, acustico ed elettronica.

Nasce così un meraviglioso viaggio per l’Italia con tre formazioni distinte, in funzione delle location che la ospiteranno: “Volevo fare la rockstar TOUR”, “Acustico” e “Femme Fatale”, organizzazione e produzione di Francesco Barbaro per OTR.

Lo Sferisterio ospiterà “Volevo fare la rockstar TOUR”, con sette eccezionali musicisti (Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte).

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone www.ticketone.it, Vivaticket www.vivaticket.com e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): platino 69,00 – oro 57,50 – verde 51,75 – blu 46,00 – rosso 40,25 – giallo 34,50 – balconata 28,75 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 17:30, al botteghino dello Sferisterio.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it