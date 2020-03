Casa Pesaro: iniziative culturali per restare a casa

Proposte culturali, laboratori, contenuti educativi, informazione e sport online. Tutto racchiuso in “Casa Pesaro”, un contenitore di iniziative pensato dal Comune, rivolto a tutti i cittadini chiamati a restare nelle proprie abitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus.

Famiglie, giovani e meno giovani avranno a disposizione ogni giorno un variegato palinsesto di proposte, senza bisogno di uscire di casa, ma semplicemente iscrivendosi al gruppo Facebook “Casa Pesaro”. Qui, troveranno iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, organizzate grazie alla collaborazione con diverse realtà pesaresi, dalla ginnastica, ai giochi per bambini, dalla musica, al fai da te. Il sindaco Matteo Ricci spiega che “Siamo ancora in piena emergenza sanitaria ed economica, ma l’Amministrazione è quotidianamente in prima linea per cercare di far fronte a quanto sta succedendo. La città è unita, nonostante le distanze”.