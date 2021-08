Caserma Dorica della Guardia di Finanza, lavori all’edificio

Cominceranno presto i lavori nell’area adiacente alla Caserma Dorica, già in uso alla Guardia di Finanza.

E’ prevista la realizzazione di un nuovo edificio per consentire alla Guardia di Finanza di disporre di tutti gli spazi di cui ha bisogno per svolgere le sue funzioni eliminando i costi degli affitti passivi attualmente sostenuti.

L’investimento in una nuova costruzione, con una superficie complessiva prevista di circa 1.000 mq, è stato definito nell’ambito di un’operazione di razionalizzazione per allestire il nuovo fabbricato nello spazio esterno a disposizione della Caserma Dorica con l’obiettivo di trasferire qui le ulteriori funzioni necessarie allo svolgimento delle attività della GdF e chiudere così il contratto di affitto in essere, con un risparmio consuntivabile in circa 200 mila euro l’anno.

Il progetto prevede di saturare i nuovi spazi che verranno edificati con magazzini di stoccaggio per il vestiario, la struttura per l’unità cinofila e l’area coperta per i mezzi blindati, oltreché i locali da destinare ad uffici e archivi di funzionamento.

L’appalto è stato assegnato per un valore di oltre 1,2 milioni e la ditta aggiudicatrice avrà circa un anno per realizzare l’intervento che partirà con la bonifica bellica preventiva dell’area.