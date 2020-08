Cassa Integrazione, i numeri delle domande nelle Marche

E’ un vero e proprio boom di richieste di ammortizzatori sociali per il lavoro nella nostra regione a causa della crisi innestata dal Covid 19.

Per la nuova cassa integrazione (Cig) in deroga, per la quale l’Inps ha anche il potere concessorio, nelle Marche sono pervenute 12.860 domande: oltre 11.800 sono state autorizzate con la procedura rilasciata il 27 luglio, circa mille “hanno generato dei ricicli che necessitano ulteriore istruttoria”. Lo fa sapere il direttore regionale Inps Fabio Vitale.

“La generazione dei ricicli – spiega – riguarda in genere domande di aziende con più unità produttive in Italia (“aziende plurilocalizzate”) o per le quali non è terminato il procedimento concessorio delle precedenti 9 settimane (condizione necessaria per autorizzare nuove domande). I provvedimenti di autorizzazione sono già disponibili agli intermediari (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, etc.) che possono inviare il modello “Ss 41”. “Se gli intermediari riusciranno a inviare celermente i modelli di richiesta di pagamento, – conclude l’Inps Marche – entro fine agosto tutte le domande di Cig in deroga saranno liquidate in favore dei lavoratori interessati”.