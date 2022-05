Castelfidardo: si concludono con successo gli incontri musicali

Lunedi 23 Maggio il Centro di studi e perfezionamento musicale della Filarmonica di Castelfidardo ha ospitato due concerti didattici a conclusione dell’anno scolastico, ai quali hanno partecipato numerosi studenti delle Scuole Medie P. Soprani, accompagnati dal docente Prof. Luca Camilletti. Il concertista Gianmario Strappati ha presentato un viaggio musicale nel meraviglioso mondo del brass e wind ensemble proponendo inoltre esempi ed esecuzioni per tuba ed euphonium tratte da J. Stevens, E. Gregson, P. Sparke, K. Reimer Watts. Gli studenti hanno dimostrato grande interesse per l’iniziativa formulando domande e considerazioni in occasione del dibattito conclusivo. Una bellissima giornata che ha visto la partecipazione di tanti giovani entusiasti e appassionati. All’appuntamento hanno partecipato il Presidente Maurizio Bastari e alcuni musicisti del Complesso Filarmonico, che si sono esibiti con brani tratti dal repertorio ritmico – moderno.

Loading...