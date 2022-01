Caterpillar, Accoto (M5S): “Convocazione tavolo primo step per arrivare a soluzione positiva”

“Le continue sollecitazioni per l’apertura di un tavolo al MISE sulla chiusura dello stabilimento Caterpillar di Jesi hanno dato i loro frutti e la notizia della convocazione dell’incontro per il prossimo 21 gennaio è una notizia molto positiva. L’azienda nei giorni scorsi si è detta disponibile a valutare le offerte di eventuali investitori e l’intermediazione del Governo può essere la leva giusta per guardare con speranza al futuro di 270 operai e delle loro famiglie. Sono convinta che la capacità di dialogo della Vice Ministra Todde sarà un elemento che farà la differenza anche in questa situazione. Con la collega Sottosegretaria Valentina Vezzali, con i parlamentari marchigiani e con le Consigliere del M5S in Regione Marche continueremo a seguire la vertenza in ogni suo step per arrivare ad una soluzione positiva per i lavoratori e il territorio marchigiano” E’ quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

