Importante sforzo economico da parte della Regione per potenziare la rete dei Centri per l’Impiego ed aiutare così il volano dell’occupazione.

Quasi 25 milioni di euro (24,8) in tre anni (2019-2021) per il programma di potenziamento dei 13 Centri per l’impiego delle Marche. I

Il programma, si riferisce all’utilizzo delle risorse previste dal Decreto del Ministero del Lavoro n.74, è in pieno svolgimento e “ha numeri importanti” secondo il presidente della Regione Ceriscioli. Le misure principali riguardano il rafforzamento del personale (11,8 milioni di euro) con 168 nuove assunzioni, su 305 dipendenti attuali, “un aumento del 50% rispetto ad oggi” ha sottolineato Ceriscioli, 8 milioni di euro per arredi, attrezzature e infrastrutture informatiche e 5 milioni di euro per l’adeguamento delle strutture.