“C’entro. Insieme per le terre del sisma”: gli incontri online di Arci Macerata

Prosegue il progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma” che, promosso dal Centro Servizi per il Volontariato delle Marche ETS, ha tra le sue finalità anche quella di favorire la crescita del tessuto associativo presente nelle aree colpite dal sisma del 2016. Nel mese di novembre Arci Macerata che collabora al progetto, organizza quattro incontri online dedicati alle opportunità che possono scaturire nei territori per le realtà associative del Terzo settore. Nella parte finale di ogni incontro, il cui inizio è fissato sempre alle ore 17,00 e della durata media di 1 ora e 30 minuti, ci sarà la possibilità di interagire con i relatori dei diversi webinar. Nel primo incontro previsto per martedì 8 novembre focus su: “C’entro. Insieme per le terre del sisma: tra ascolto dei bisogni ed animazione territoriale.” Ne discuteranno Simone Bucchi, Presidente CSV Marche Ets, Massimiliano Sport Bianchini, Presidente Arci Macerata, Fabio Corradini, referente Acli Marche, Paolo Gobbi, referente Avis Macerata. Il programma proseguirà il prossimo mercoledì 16 novembre con il tema: “Opportunità per l’associazionismo e i territori marchigiani.” Ne discuteranno Gianluca Carrabs dell’Associazione Adriaeco e Gianluca Frattani, responsabile dell’Area progettazione CSV Marche Ets. Martedì 22 novembre spazio alla discussione su: “Enti pubblici e terzo settore: un percorso da condividere. La co-programmazione e la co-progettazione” con Marco Mini, Referente co-programmazione e co-progettazione Forum Terzo Settore Toscana e Massimiliano Sport Bianchini, Presidente Arci Macerata. Il ciclo di incontri online si chiuderà il prossimo martedì 29 novembre con la presenza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini e Giovanni Pozzari, Dirigente della Regione Marche, Servizio Istruzione, Innovazione Sociale e Sport che dialogheranno sul tema: “La crescita della società attiva per la coesione sociale. Il Terzo settore al Centro”, modera la giornalista Barbara Olmai.

Incontri come questi vanno nella direzione del progetto che pone importanza all’informazione, all’ascolto, alla mappatura dei bisogni, alla formazione, per permettere ai soggetti coinvolti di acquisire competenze in tema di co-programmazione e co-progettazione, per stimolare il lavoro integrato tra ETS ed Amministrazioni pubbliche, al fine di agevolare le realtà associative del territorio nella messa a sistema delle importanti risorse previste per la ricostruzione del tessuto sociale dal fondo complementare PNRR e dalle risorse destinate alle aree interne.

Gli interessati a partecipare agli incontri, potranno inviare una mail a: [email protected] Nella risposta verrà fornito il link utile al collegamento.