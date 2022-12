Cerimonia di consegna dei diplomi al Savoia-Benincasa

Ancona – Una cerimonia emozionante e partecipata quella della consegna dei diplomi che si è svolta giovedì 22 dicembre presso l’Aula Magna dell’Istituto Savoia Benincasa. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti delle quinte classi che si sono diplomati la scorsa estate, insieme ai compagni e alle loro famiglie e alla fine oltre 350 persone hanno affollato i locali dell’Istituto, che per l’occasione è stato addobbato a festa.

La cerimonia ha avuto inizio alle 17.30 e dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Alessandra Bertini e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ugo Filisetti si è aperta con una Lectio Magistralis da parte del Prof. Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche.

Particolarmente emozionante l’esibizione da parte della cantante lirica Margherita Hibel, ex studentessa del Savoia Benincasa, sulle note di C’era una volta in America di Ennio Morricone.

Una giornata particolarmente intensa quella di giovedì presso l’Istituto: infatti, nel corso della mattinata è intervenuto in Aula Magna per un’altra Lectio Magistralis il prof. Franco Cardini storico e saggista specializzato nella storia del Medioevo, con un intervento dal titolo “L’equilibrio multipolare nel mondo”.