Cesena-Ancona, Colavitto: Proveremo ad ottenere il massimo

E’ la viglia di Cesena-Ancona. La squadra si è allenata questa mattina al “Paolinelli” per la rifinitura. Al termine, la conferenza stampa del tecnico Gianluca Colavitto.

“Sono partite, queste, che tutti i ragazzi che fanno sport vorrebbero giocare – ha detto l’allenatore biancorosso-. Abbiamo la fortuna di rappresentare una piazza importante come Ancona. All’ Orogel proveremo ad ottenere il massimo”. La partita è anche un incrocio con mister Toscano. “Ha quindici anni di professionismo, è un vincente. Ho massimo rispetto per lui. Colavitto in cosa è maturato? Ogni giorno lo vedo come una crescita per migliorare. Sono partito dai dilettanti e con tanti sacrifici sto raggiungendo delle buone posizioni. Non voglio fermarmi”. La classifica propone una possibilità importante. “Non pensavo che il match di domani potesse valere le prime posizioni, ci sono tante squadre raggruppate ma siamo alla quattordicesima giornata. Le idee saranno più chiare più avanti, non a novembre . Però che bello starci dentro, non capita sempre di giocare davanti a oltre diecimila spettatori. Lo scenario può ricordare quello dello scorso campionato, ma è acqua passata”. Colavitto punterà ancora sul 4-3-3: “Nel tridente schiererò Moretti, ma sono sicuro che chi entrerà in corso d’opera darà un contributo fondamentale”. Cesena-Ancona è anche una sfida tra bomber. “Sono contento di quello che mi sta dando Spagnoli che ci da molto anche sotto l’aspetto umano. Mi auguro che continui a segnare, è completo”.

PRECEDENTI E STATISTICHE

A Cesena i confronti ufficiali fra le due squadre sono 16: 8 le vittorie bianconere (ultima 2-0 nella serie C dello scorso anno), 7 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 1993/94) ed 1 successo dorico (2-0 nella serie B 2009/10, con le reti di Miramontes al 3’ e Mastronunzio al 90’ su rigore). Simone Corazza giocatore più determinante del girone B con 12 punti portati alla causa bianconera grazie alle sue reti decisive. Di fronte primo e terzo attacco record del girone B: 21 gol segnati dai biancorossi marchigiani in 13 turni, 19 dal Cesena, nel mezzo a quota 20 il Rimini. Ancona formazione regina delle espulsioni in favore dopo 13 turni: 7. Ancona scatenata in avvio ripresa: 4 le reti biancorosse tra 46’ e 60’, record del girone B dopo 13 turni.