Cgil Marche: Daniela Barbaresi eletta in segreteria nazionale

Daniela Barbaresi è stata eletta questa mattina nella segreteria nazionale della Cgil. Dopo cinque anni, lascia dunque la segreteria regionale della Cgil Marche dove era stata eletta a gennaio del 2017 come segretaria generale subentrando a Roberto Ghiselli.

Per Barbaresi, è un risultato importante e un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni assieme a tutto il gruppo marchigiano del sindacato. Nelle prossime settimane, gli organismi competenti si riuniranno per definire il nuovo assetto regionale della Cgil.

