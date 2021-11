ACQUALAGNA _ Con il Premio nazionale Enrico Mattei a Maurizio Vecchiola presidente e amministratore delegato di Finproject, oggi società di Versalis (Eni), e lo spettacolo in cucina di Giorgione chef di Gambero Rosso channel, si chiude con successo la 56° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Una mattinata di grandi emozioni quella vissuta con la testimonianaza di Vecchiola sul palco del Teatro Conti. “Ringrazio l’amministrazione comunale di Acqualgna – ha dichiarato Maurizio Vecchiola – per questo prestigioso riconoscimento, sono lusingato per il premio dedicato a un uomo che per me è sinonimo di grandi valori e rispetto per il terriorio e che significa il coronomento di un sogno che nasce all’interno di Eni, Versalis. Essere qui oggi è una fonte incredibile di emozioni, sono davvero onorato di essere in un luogo magico. Grazie a tutta la popolazione acqualagnese”.

A premiarlo il presidente di Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini: “Il sindaco Luca Lisi ha fatto bene a premiare Maurizio Vecchiola, un imprenditore così importante per le Marche, che ha avuto una grande visione dopo la nascita dell’azienda fondata dalla sua famiglia nel 1965. L’ingresso in Versalis, Eni, è un progetto lungimirante, che potrà portare le Marche nel mondo”. Presenti alla premiazione anche il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il presidente di Confidustria di Pesaro, Mauro Papalini e il sindaco di Matelica, Massimo Baldini.

Nell’esprimere grande soddisfazione, il sindaco Luca Lisi, conferma la validità della Fiera come luogo privilegiato per l’acquisto e la degustazione del tartufo e la volontà di continuare ad investire su di esso per il futuro.

“Siamo molto contenti e soddisfatti del risultato con migliaia di visitatori e ospiti di altissimo livello, che si sono alternati in queste otto giornate di fiera. L’amministrazione ha creato le condizioni per rendere l’accoglienza dei visitatori sicura ed ottimale. Infatti, il nuovo format della fiera, che ha ricevuto riscontri molto positivi, ha permesso di rendere protagonisti il tartufo e i commercianti in piazza Mattei affermandosi con un format di grande successo. La nuova area dedicata alla ristorazione locale nonché le strutture, moderne ed eleganti, del PalaTartufo e degli stand di artigianato e dei sapori, hanno consentito di viverla pienamente. E’ quindi grandissima la soddisfazione per avere raggiunto un ottimo risultato”. Ha concluso Luca Lisi.

Sono i numeri a confermare il grande successo della Fiera dislocata su tre aree dedicate: Piazza Mattei con area dedicata solo al comemrcio del tartufo fresco, PalaTartufo con specialità artigiane italiane e il Salotto da Gustare dove si sono alternati chef stellati tra cui Moreno Cederoni, due stelle Michelin e chef Giorgione. 5 mila mq totali dedicati alla Fiera, 100 stand allestiti, 500 camper e più di 6mila gli appassionati, italiani e stranieri, iscritti al club “Amici del tartufo”.

I Cooking Show con i grandi Chef italiani che si sono susseguiti in questi weekend di Fiera, sempre con piena partecipazione di pubblico, sono stati curati dal team dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani guidati dallo Chef Antonio Bedini con il sommelier Otello Renzi. Tanti i media che hanno seguito l’evento: dai programmi specifici di cucina a quelli dedicati all’intrattenimento fino ai principali quotidiani.

Con la Fiera chiude un percorso del gusto straordinario che ha attirato visitatori. Un’esperienza dei sensi che potrà proseguire fino al 31 dicembre, termine ultimo per poter assaporare il Tartufo Bianco, il celebre Tuber Magnatum Pico. La Capitale del Tartufo fresco tutto l’anno (ogni stagione ha la sua varietà), famosa al mondo anche per il suo Carnevale al Tartufo (dai carri si lanciano tartufi anziché dolciumi o caramelle) continua a lavorare come Distretto Economico in continua espansione.

La 56° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna è organizzata dal Comune di Acqualagna con il patrocino del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il sostegno della Regione Marche e di Food Brand Marche.

Main sponsor sono: Cariaggi, T&C Tartufi Tentazioni, Ginevra Calzature, Tabui, LC, Urbani Tartufi, La Cerbara, Profilglass.

