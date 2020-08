Ciak si suona ad Ostra in memoria di Ennio Morricone

Stasera ad Ostra, Ancona, alle ore 21.00 l’evento musicale “Ciak! Si suona”, in memoria del maestro Ennio Morricone

Una serata di metà agosto, una splendida piazza come scenografia, colonne sonore indimenticabili… E mentre sul maxischermo scorrono le sequenze di celebri film, che hanno accompagnato la nostra vita, le note scritte da Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, Astor Piazzolla prendono vita sotto le mani abili dei maestri Claudia D’Ippolito (pianoforte), Manuela Turrini (fisarmonica), Luca Troiani (clarinetto), Stefano Bussoli (batteria e percussioni). È quanto offre “Ciak! Si suona”, una serata da non perdere, in cartellone mercoledì 12 agosto, nell’ambito della Settimana della Musica, proposta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ostra e dedicata alla memoria del maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Sarà un incantevole viaggio tra ricordi, memorie, emozioni, che hanno raccontato la storia del cinema e della musica. La serata è organizzata nel rispetto delle vigenti norme per il contrasto e il contenimento del Covid19. Ingresso libero.