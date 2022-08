Ciclismo, la Granfondo Porto Sant’Elpidio si prende una pausa

La Gio.Ca Communication annuncia con profondo dispiacere la rinuncia all’organizzazione della Granfondo di Porto Sant’Elpidio che, proprio quest’anno, avrebbe celebrato la decima edizione. La decisione, grave e dolorosa, ma inevitabile, vuole essere un segno di vibrante protesta contro le discriminazioni dell’Ufficio del Turismo della Regione Marche che, nell’assegnazione dei contributi per la manifestazioni sportive, ha diviso figli e figliastri, senza tener assolutamente conto, nell’ambito del ciclismo marchigiano e, in particolare, dell’organizzazione di gare, eventi e competizioni, della tradizione, della storia, delle specifiche competenze e conoscenze, dei meriti acquisiti sul campo in anni di attività.

Favorire gli amici, o gli amici degli amici, o gli amici della propria parte politica, ai danni di chi per decenni si è prodigato per la tutela e la promozione di una attività agonistica di così ampia e appassionata presa popolare, è un insulto al concetto dello sport che affratella ed è al di sopra delle parti. Per ora la Granfondo di Porto Sant’Elpidio si ferma, in attesa di tempi migliori che non dipendono dalla nostra volontà.