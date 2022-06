Ciclismo, l’allievo Samuele Franchi più forte del “muro” di San Girio!

Dopo i due anni stop forzato per la pandemia, è ripartita con viva soddisfazione e compiacimento della SC Potentia Rinascita di Alessandro Biagioli e del comitato festeggiamenti di San Girio presieduto da Antonio Rinaldoni la tradizione del ciclismo giovanile nell’omonima frazione di Potenza Picena che ha ospitato la 45°edizione del Trofeo San Girio per la categoria allievi vinta da Samuele Franchi (Albergo Del Tongo).

Si è gareggiato sulla distanza di 57 chilometri con un percorso nuovo di zecca tra Potenza Picena, la strada Helvia Recina e la zona industriale di Montelupone che è stato affrontato con l’impegno e la dovuta combattività dai 59 ragazzi (in rappresentanza di 13 team da Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna, Toscana e ovviamente Marche) in gara desiderosi di ben figurare ma senza temere le arcigne pendenze sopra il 10% del muro di San Girio ripetuto tre volte compreso l’arrivo.

Dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Stefano Martolini, predisposto su indicazione del Comitato Regionale FCI Marche dopo il tragico incidente di Castelfidardo, tra le azioni salienti della gara la breve fuga di Francesco Succi (Cicli Tonti Cattolica) e poi quella senza fortuna del quartetto Mattia Lodovichetti (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), Morgan Venturi (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), Diego Pierini (Alma Juventus Fano) e Alessandro Venanzi (Pedale Chiaravallese) che non ha avuto spazio all’inizio dell’ultimo giro.

Un primo gruppo di immediati inseguitori ha vanificato il tentativo dei quattro battistrada e annullato il gap dei trenta secondi. L’ultimo passaggio sul muro ha lanciato al successo Franchi che ha avuto la meglio sul romagnolo Enea Sambinello (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) e sul campione regionale FCI Marche in carica Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese).

Per Franchi, umbro di Orvieto ma in forza alla compagine toscana dell’Albergo del Tongo, è la prima vittoria stagionale, la seconda in carriera tra gli allievi.Presenti nel corso della gara e della cerimonia di premiazione Mirco Braconi (presidente del consiglio comunale di Potenza Picena), Massimo Romanelli (vice presidente regionale vicario FCI Marche), Emanuele Senzacqua (presidente della commissione dei giudici di gara FCI Marche) e Stefano Vitellozzi (tecnico regionale FCI Marche).

Appendice mattutina e bagnata dalla pioggia quella che la SC Potentia Rinascita è riuscita a portare a termine con una tipo pista (velocità, scratch e corsa a punti) riservata alle categorie esordienti all’interno del ciclodromo Marzio Rinaldoni, iniziativa inquadrata in un’ottica multidisciplinare e ben apprezzata dai tecnici e addetti ai lavori presenti alla manifestazione.

ORDINE D’ARRIVO 45° TROFEO SAN GIRIO

1° Samuele Franchi (Albergo del Tongo) 57 chilomere in 1.30’00” media 38 km/h

2° Enea Sambinello (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica)

3° Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese)

4° Giacomo Sgherri (Alma Juventus Fano)

5° Giacomo Serangeli (UC Foligno)

6° Matteo Tullio (Pedale Teate)

7° Mirco De Angelis (Pedale Chiaravallese)

8° Mattia Proietti Gagliardoni (UC Foligno)

9° Federico Morresi (Recanati Marinelli Cantarini)

10° Tommaso Francescangeli (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

11° Luca Di Lupidio (OP Bike)

12° Mattia Persiani (Pedale Rossoblu Picenum)

13° Gianmarco Pinton (OP Bike)

14° Federico Mazza (Eurobike Riccione)

15° Carlo Cerquetella (Recanati Marinelli Cantarini)

16° Pietro Tintoni (Eurobike Riccione)

17° Luca Laudi (UC Foligno)

18° Mattia Lodovichetti (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica)

19° Morgan Venturi (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica)

20° David Lain (Pedale Chiaravallese)

21° Edoardo Bolletta (UC Foligno)

22° Diego Pierini (Alma Juventus Fano)

23° Mirko Persico (Pedale Rossoblu Picenum)

24° Riccardo Pochini (Pedale Rossoblu Picenum)

25° Mattia Balestra (Pedale Rossoblu Picenum)

26° Luca Nicoloso (Alma Juventus Fano)

27° Matteo De Angelis (Pedale Chiaravallese)

28° Luca Spendolini (Pedale Chiaravallese)

29° Federico Mariani (Gubbio Ciclismo Mocaiana)

30° Francesco Zandri (Recanati Marinelli Cantarini)

31° Davide Castagnoli (Eurobike Riccione)

32° Alessandro Venanzi (Pedale Chiaravallese)

33° Francesco Bucci (D’Ascenzo Bike)

34° Giovanni Spendolini (Pedale Chiaravallese)

35° Riccardo Di Marco (OP Bike)

36° Diego Tinti (Alma Juventus Fano)

37° Riccardo Martelli (UC Foligno)

38° Lorenzo Marcozzi (D’Ascenzo Bike)

TIPO PISTA CORSA A PUNTI ESORDIENTI DONNE

1° Alessia Fabbri (Cicli Tonti Cattolica)

2° Vivian Micheloni (SC Potentia Rinascita)

3° Giulia Cerquetella (Associazione Ciclistica Recanati)

4° Ambra Eusepi (Alma Juventus Fano)

5° Angela Laperuta (Associazione Ciclistica Recanati)

TIPO PISTA SCRATCH ESORDIENTI DONNE

1° Vivian Micheloni (SC Potentia Rinascita)

2° Giulia Cerquetella (Associazione Ciclistica Recanati)

3° Ambra Eusepi (Alma Juventus Fano)

4° Alessia Fabbri (Cicli Tonti Cattolica)

5° Angela Laperuta (Associazione Ciclistica Recanati)

TIPO PISTA SCRATCH ESORDIENTI UOMINI

1° Edoardo Tesei (Alma Juventus Fano)

2° Alessandro Monti (Cicli Tonti Cattolica)

3° Luca Fabbri (GC Fausto Coppi)

4° Andrea Antonioni (Alma Juventus Fano)

5° Mirko Sgherri (Alma Juventus Fano)

6° Filippo Girotti (SC Potentia Rinascita)

7° Mattia Romanelli (OP Bike)

8° Francesco Prunestì (GC Fausto Coppi)

9° Andrea Decarli (GC Fausto Coppi)

10° Matteo Ragni (Associazione Ciclistica Recanati)

TIPO PISTA SCRATCH ESORDIENTI UOMINI – 1°BATTERIA

1° Edoardo Tesei (Alma Juventus Fano)

2° Andrea Antonioni (Alma Juventus Fano)

3° Alessandro Monti (Cicli Tonti Cattolica)

4° Giacomo Campidelli (GC Fausto Coppi)

5° Federico Zeppa (Cicli Tonti Cattolica)

TIPO PISTA SCRATCH ESORDIENTI UOMINI – 2°BATTERIA

1° Filippo Girotti (SC Potentia Rinascita)

2° Luca Fabbri (GC Fausto Coppi)

3° Francesco Prunestì (GC Fausto Coppi)

4° Nicola Miraglia (GC Fausto Coppi)

5° Omar Dahani (Alma Juventus Fano)

TIPO PISTA VELOCITA’ ESORDIENTI

1° Mirko Sgherri (Alma Juventus Fano)

2° Achille Vittori (GC Fausto Coppi)

3° Andrea Decarli (GC Fausto Coppi)

4° Mattia Romanelli (OP Bike)

5° Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese)

6° Matteo Ragni (Associazione Ciclistica Recanati)