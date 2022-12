Ciclocross Città di Montegranaro, gara di campionato regionale FCI Marche

Per domani domenica 11 dicembre, gli impianti sportivi della Polisportiva La Croce sono tirati a lucido per accogliere la quarta edizione del Ciclocross Città di Montegranaro, il tradizionale appuntamento che richiama nella città veregrense i migliori specialisti della disciplina invernale delle due ruote che regaleranno uno spettacolo a piene mani.

Per l’ottava prova dell’Adriatico Cross Tour, al via 244 atleti da tutte le Marche (nel mirino i titoli regionali FCI sia per agonisti e amatori) e da alcune regioni del Centro-Sud Italia (Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Puglia) pronti a mettere in campo le doti di tecnica e di abilità sull’impegnativo tracciato con diversi tratti da spingere e alcune parti esigenti con alcune contropendenze da superare.

In ragione dell’alto numero di adesioni, la società organizzatrice ha deciso di sdoppiare la partenza delle categorie allievi ed esordienti da quella dei G6 che correranno una batteria a sé stante.

Il nuovo cronoprogramma giornaliero prevede ben quattro batterie di partenza: la prima dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti con partenza alle 10:00), la seconda per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 11:00), intervallata da un primo blocco di premiazioni. A seguire la terza per allievi ed esordienti uomini e donne, (30 minuti, il via alle 12:20), quarta ed ultima partenza dedicata ai G6 uomini e donne (20 minuti, start alle 13:00).