Ciclocross Città di Pesaro, domenica 18 dicembre

Ci si avvia a grandi passi verso la seconda edizione del Ciclocross Città di Pesaro, nona prova dell’Adriatico Cross Tour. Domenica 18 dicembre, sulla riviera pesarese, sarà ricordato il compianto Novelio Santini come uomo eccezionale, sportivo, leale e sempre disponibile con tutti i ragazzi nei suoi trascorsi dirigenziali negli ambienti del ciclismo pesarese e marchigiano.

Una frenesia in ambito organizzativo (Michele Sgherri e Davide Cardellini, in primis come registi sul campo con tutto lo staff del Look Cycling Project) e un’attesa che si sta facendo sempre più viva e palpitante per gustare ancora una volta lo spettacolo sulla spiaggia di Baia Flaminia (Campo di Marte) che sarà ravvivato dai 210 specialisti del ciclocross provenienti dalle regioni Emilia Romagna, Veneto, Umbria, Abruzzo, Toscana e ovviamente Marche.

Il tracciato di 2.300 metri prevede tratti in sabbia e alcuni passaggi molto tecnici nel verde del Parco Nazionale di San Bartolo con l’asfalto presente solo nella zona di partenza e di arrivo sulla ciclabile di Campo di Marte.

Per far fronte all’alto numero di adesioni, la società organizzatrice ha deciso di rivedere le batterie di partenza con il nuovo cronoprogramma: la prima dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti con partenza alle 10:00), la seconda per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 11:00), la terza per allievi ed esordienti uomini e donne, (30 minuti, il via alle 12:15), quarta ed ultima partenza dedicata ai G6 uomini e donne (20 minuti, start alle 13:00).

Con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Pesaro, a sponsorizzare la seconda edizione del Ciclocross Città di Pesaro i partner Falegnameria Artigianale, BCC Banca di Pesaro, Cassiani Solution, Soltech, Alimentari Raffaella Talacchio, Pesaro Bici, Mulazzani Costruzioni, Blu Arena, Polyufficio Pesaro, Trattoria da Sante, Renato Golino commercio prodotti chimici, Costom Costruzioni, Ristorante la Greppia Villanova di Montemaggiore, Trattoria Il Pergolato dalla Maria, Generali Italia (agente Marco Mancini) e Salumificio Fraticelli Calcinelli, in aggiunta ai partner fissi dell’Adriatico Cross Tour Fertesino, Ultraneon, Alè, Idromarche Team e Valmisa Packaging.