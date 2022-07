Cinema in Giardino – Cinema Margherita – dal 20 al 24 luglio

Questa settimana la programmazione del Cinema in Giardino comincia con la graffiante commedia Finale a Sorpresa – Official Competition (Mariano Cohn, Gastón Duprat) una satira irriverente sul mondo del cinema e sulle vanità dei suoi protagonisti. La storia di Finale a Sorpresa è incentrata sulla realizzazione di un film che vede coinvolti due attori molto diversi, il divo Félix Rivero (interpretato da Antonio Banderas) e l’intellettuale Iván Torres (Oscar Martínez) diretti dalla

stravagante, visionaria regista Lola Cuevas (Penélope Cruz). Giovedì e venerdì il Cinema presenta due attesissime novità: Lightyear – La vera storia di Buzz (Angus MacLane) e Elvis (Baz Luhrmann). Lightyear, l’ultimo capolavoro della Pixar, racconta la vera storia di Buzz Lightyear, il celebre personaggio dell’universo Toy Story, che ha ispirato la creazione dell’omonimo giocattolo.

Venerdì entra in scena il re del rock, Elvis, nella versione spettacolare offerta da Baz Luhrmann che con questo film porta a evoluzione tutte le premesse del suo cinema. L’ascesa e il mito della star vengono raccontati attraverso il punto di vista del suo manager, in un film scintillante, arricchito dalla strabordante interpretazione di Austin Butler che veste in maniera straordinaria i panni di uno dei personaggi più iconici della storia mondiale. Il sabato la proiezione si sposta al Cinema Margherita di Cupra Marittima con il nuovo, disturbante film di Damiano e Fabio D’Innocenzo, America Latina premiato per il miglior soggetto ai Nastri d’Argento. I fratelli D’Innocenzo aggiungono un ulteriore tassello alla loro ricerca sulle inquietudini contemporanee dopo La terra dell’abbastanza e il pluripremiato Favolacce sempre interpretato da Elio Germano. La settimana si conclude con uno dei film più intensi e personali dell’intera stagione cinematografica di quest’anno: il capolavoro di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, premiato all’ultima Mostra del cinema di Venezia con il Leone d’Argento – Gran Premio della Giura e il premio Marcello Mastroianni, destinato ad attori e attrici emergenti, a Filippo Scotti. Il film ha anche ottenuto 5 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento. Con È stata la mano di Dio Sorrentino ripercorre la sua storia familiare e ricostruisce la genesi del percorso che lo porterà a diventare regista. Sullo sfondo, protagonista tanto quanto i personaggi, la Napoli degli anni ’80, in febbrile attesa dell’arrivo di Maradona. E se, come sostiene Fabietto nel film, “la realtà non mi piace più, la realtà è scadente” meglio rifugiarsi al Cinema in Giardino.

Tutte le informazioni su www.cinemaingiardino.it, costo del biglietto è di €5,50intero 4,5 ridotto; abbonamenti di 20€ per 5 spettacoli valido fino al 31 agosto.

SPETTACOLI dal 20 al 24 luglio

Mercoledì 20 luglio – GROTTAMMARE – 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗔 𝗦𝗢𝗥𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔 – 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗵𝗻, 𝗚𝗮𝘀𝘁𝗼́𝗻 𝗗𝘂𝗽𝗿𝗮𝘁 (ES 2021,114′)

Venezia 78 -Concorso

Giovedì 21 luglio -GROTTAMMARE- 𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗬𝗘𝗔𝗥 – 𝗟𝗔 𝗩𝗘𝗥𝗔 𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗜 𝗕𝗨𝗭𝗭 (USA 2022, 100’)

Venerdì 22 luglio -GROTTAMMARE -𝗘𝗟𝗩𝗜𝗦 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝘇 𝗟𝘂𝗵𝗿𝗺𝗮𝗻𝗻 (USA 2022, 159’)

Nuova uscita – Biopic

Sabato 23 luglio – CUPRA MARITTIMA – 𝗔𝗠𝗘𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗟𝗔𝗧𝗜𝗡𝗔 𝗱𝗶 𝗗𝗮𝗺𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗗’𝗜𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝘇𝗼 (ITA 2021,93′)

Miglior soggetto ai Nastri D’argento

Domenica 24 luglio -GROTTAMMARE -𝗘’ 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗜 𝗗𝗜𝗢 𝗱𝗶 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗦𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼 (ITA 2021, 130)

Gran Premio della giuria e Miglior Attore a Venezia 78

5 David di Donatello -5 Nastri D’Argento

Inizio spettacoli ore 21,30

Programma dal 20 al 2 agosto

Lunedì 25 luglio – GROTTAMMARE – HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott (USA 2021, 158’)

Martedì 26 luglio – GROTTAMMARE – NOSTALGIA di Mario Martone (ITA 2022, 117')

Mercoledì 27 luglio – GROTTAMMARE – IL SESSO DEGLI ANGELI di Leonardo Pieraccioni

(ITA 2022, 90’)

Giovedì 28 luglio – GROTTAMMARE -TROPPO CATTIVI di Pierre Perifel (USA 2022, 100’)

Venerdì 29 luglio – GROTTAMMARE – MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (ES 2021,

120′)

Domenica 31 luglio -Grottammare ore – ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE di David

Yates (USA 2022, 142’)

Lunedì 1 agosto -GROTTAMMARE – QUI RIDO IO di Mario Martone (ITA 2021, 133')

Martedì 2 agosto – GROTTAMMARE- ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE

MINCEMEAT di John Madden (USA 2022, 128’)

Cinema in Giardino

via Marconi 50

Grottammare (AP)

Cinema Margherita

via Cavour,27

Cupra Marittima (AP)

info www.cinemamargherita.com – www.cinemaingiardino.it

fb cinema margherita cupra marittima

IG cinema_margherita

