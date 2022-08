Cinema in Giardino dal 13 al 18 agosto

Cinema in Giardino – Cinema Margherita: dalla nostalgia di Martone ai Minions 2, il programma da 13 al 18 agosto.

La programmazione di questa settimana al ‘Cinema in giardino’ inizia con l’ultima opera di Mario Martone, Nostalgia, trasposizione cinematografica del romanzo omonimo di Ermanno Rea. Felice, dopo una lunga assenza da Napoli, torna ai suoi luoghi e agli affetti della sua vecchia vita, in un ricongiungimento struggente con la città e con il suo passato. Domenica 14 si vola in Bhutan con Lunana – Il villaggio alla fine del mondo (Pawo Choyning Dorji ), candidato ai più recenti premi Oscar nella categoria Miglior film internazionale. Il giovane Ugyen, affascinato dalla prospettiva di espatriare in Australia, finisce per insegnare nella scuola più remota del suo paese, dove scoprirà nuovi codici e nuovi valori nella sintonia degli abitanti con la natura. Dall’intimo allo spettacolare, la programmazione continua con Top Gun – Maverick (Joseph Kosinski ) che prosegue la mitologia area di Top Gun. E se persino Quentin Tarantino di questo film dice “L’ho adorato. Penso che sia fantastico. L’ho visto al cinema. Questo film e West Side Story hanno entrambi creato un vero spettacolo cinematografico, quel tipo di meraviglia che avevo quasi pensato che non avrei mai più visto al cinema. È stato fantastico”, chi siamo noi per contraddirlo? Mercoledì è il turno di Belfast, il personale Amarcord di Kenneth Branagh. Il regista ricorda in bianco e nero la sua infanzia negli anni ’60, in una Belfast funestata dagli scontri tra cattolici e protestanti, in un film commovente, intriso di umorismo e di tenerezza. La programmazione della settimana si conclude con uno la prima visione di uno dei film più attesi di questa stagione, già record al botteghino durante le giornate di anteprima: Minions 2. Il film per la giornata di uscita nazionale, giovedì 18 agosto, sarà proiettato sia al ‘Margherita’ che al ‘Cinema in giardino’. In questo nuovo capitolo della saga di Minions, tutto pervaso da atmosfere funky anni ’70, viene raccontata la genesi di Gru come supercattivo e i suoi tentativi di entrare nell’elitario gruppo di supercattivi I Magnifici 6. Indovinello per i cinefili: nel film Gru compie una delle sue azioni da cattivo durante la proiezione di un film super cult, vi invitiamo a scoprire quale!

In caso di pioggia le proiezioni all’aperto saranno spostate al Margherita.

Sabato 13 agosto – GROTTAMMARE – NOSTALGIA di Mario Martone (ITA 2022, 117′)

Cannes 73 Concorso -4 Nastri d’Argento

Domenica 14 agosto – GROTTAMMARE LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di Pawo Choyning Dorji (BHT 2021, 110′)

Nomination Miglior film Internazionale agli Oscar

Martedì 16 agosto – GROTTAMMARE – TOP GUN – MAVERICK di Joseph Kosinski (USA 2022, 131’)

Mercoledì 17 agosto -GROTTAMMARE – BELFAST di Kenneth Branagh (GB 2021, 95’)

Oscar e Golden Globe per Miglior sceneggiatura -Miglior Film intern. David di Donatello

Inizio spettacoli ore 21,30

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO di K. Balda, B. Ableson, J. del Val (USA 2022, 90’) PRIMA VISIONE

-Giov.18/8 ore 21,30 Grottammare

-Giov.18/8 ore 18,30- 21,00 Cupra M.

venerdì 19 agosto – GROTTAMMARE ore 20,30, MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO di K. Balda, B. Ableson, J. del Val (USA 2022, 90’) PRIMA VISIONE

Venerdì 19 agosto – GROTTAMMARE ore 22,00 IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell (GB 2020, 96’)

Sabato 20 agosto – GROTTAMMARE ore 20,30, MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO di K. Balda, B. Ableson, J. del Val (USA 2022, 90’) PRIMA VISIONE

Sabato 20 agosto -GROTTAMMARE ore 22,00, E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (ITA 2021, 130)

Domenica 21 agosto -GROTTAMMARE ore 21,30, UN’OMBRA SULLA VERITÀ di Philippe Le Guay (FR 2021, 114’) ANTEPRIMA

Lunedì 22 agosto – GROTTAMMARE ore 21,30 UN MONDO SOTTO SOCIAL di Claudio Casisa, Annandrea Vitrano (ITA 2022,93’) ANTEPRIMA

Mercoledì 24 agosto – GROTTAMMARE ore 21,30 CRIMES OF THE FUTURE di David Cronenberg (USA 2022, 107’) ANTEPRIMA

Giovedì 25 agosto – GROTTAMMARE, SONIC 2 di Jeff Fowler (USA 2022, 122′)

Venerdì 26 agosto -GROTTAMMARE ore 21,30 -ELVIS di Baz Luhrmann (USA 2022, 159’)

Domenica 28 agosto* – GROTTAMMARE ore 21,30 SETTEMBRE di Giulia Steigerwalt (ITA 2022, 110’)

Lunedì 29 agosto – GROTTAMMARE ore 21,30 NIDO DI VIPERE di Kim Yong-Hoon (KOR 2020, 109’)

Martedì 30 agosto – GROTTAMMARE ORE 21,30, NOSTALGIA di Mario Martone (ITA 2022, 117′)

Mercoledì 31 agosto -GROTTAMMARE ore 21,30 – LA NOTTE DEL 12 di Dominik Moll (FR 2022, 114’)

CINEMA MARGHERITA – CUPRA MARITTIMA

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO di K. Balda, B. Ableson, J. del Val (USA 2022, 90’) PRIMA VISIONE

Giovedì 18 agosto ore 18,30 – 21,00

Sabato 20 agosto ore 18,30

Domenica 21 agosto ore 18,30-20

Sabato 27 agosto ore 18,00

Domenica 28 agosto ore 18,00

CRIMES OF THE FUTURE di David Cronenberg (USA 2022, 107’) NUOVA USCITA

Venerdì 26 agosto ore 21,30*

Sabato 27 agosto ore 21,30

Domenica 28 agosto ore 21,30

*in caso di pioggia la proiezione verrà annullata

biglietti:

5,50 intero /4,50 il ridotto; abbonamenti 20€ per 5 proiezioni;

biglietti anteprime e prime visioni:

7,00 intero e 5,50 ridotto.

Tutte le info su www.cinemamargherita.com ; www.cinemaingiardiono.it

